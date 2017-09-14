Олимпиада-2024 пройдет в Париже, а следом Игры примет Лос-Анджелес в 2028 году. Об этом объявил Международный олимпийский комитет на очередной сессии в Лиме (Перу).

О том, что столицами летних Олимпийских игр станут Париж и Лос-Анджелес, стало известно еще в июле. Однако, решение о том, кто примет соревнования первым, было принято только вчера.

Кроме Парижа и Лос-Анджелеса, на Олимпийские игры претендовали еще три европейских города: Рим, Будапешт и Гамбург. В окончательном списке остались только Париж и Лос-Анджелес, которые и подтвердили свои заявки.

Оба города изначально претендовали на Игры 2024, однако МОК принял решение, которое, по словам главы олимпийского комитета Томаса Баха, устроит обе стороны.

Несмотря на то, что в последние годы конкуренция среди городов за право принять у себя Олимпиаду ожесточилась, количество заинтересованных в этом столиц существенно снизилось. Так, на зимние Олимпийские игры 2022 претендовали всего два города.

Такое снижение связано с дороговизной Игр и отсутствием поддержки среди населения. Сотрудничество Парижа и Лос-Анджелеса в вопросе проведения грандиозного спортивного события, возможно, лучшее решение для МОК, которое может положить начало нового формата избрания столиц Олимпийских игр.

В сотрудничестве, столицы должны были самостоятельно решить вопрос о том, в какой год городам принимать Игры.

Обе столицы уже дважды принимали Олимпиаду на своей территории. Париж становился хозяином Игр в 1900-ом и 1920-ом годах, а Лос-Анджелес — в 1932-ом и 1984-ом.

Предыдущую Олимпиаду принимал Рио-де-Жанейро, а следующая пройдет в Токио в 2020 году.

Фото: Benoit Tessier / Reuters