В результате столкновения трех автомобилей на трассе близ сельского округа Достук погибли шесть человек. Еще одного пострадавшего госпитализировали.
По данным пресс-службы МЧС, авария произошла вечером 14 сентября. Три автомобиля «Ауди-100 C4», «Ауди-100» и «Хюндай-Портер» столкнулись на трассе Бишкек — Ош недалеко от сельского округа Достук.
В результате аварии погибли шесть человек, пятеро скончались на месте ДТП, один пострадавший умер по пути в больницу.
Еще одного пострадавшего госпитализировали в Шамалды-Сайскую городскую больницу.
Милиция выясняет причины аварии.
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