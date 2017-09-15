В результате столкновения трех автомобилей на трассе близ сельского округа Достук погибли шесть человек. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

По данным пресс-службы МЧС, авария произошла вечером 14 сентября. Три автомобиля «Ауди-100 C4», «Ауди-100» и «Хюндай-Портер» столкнулись на трассе Бишкек — Ош недалеко от сельского округа Достук.

В результате аварии погибли шесть человек, пятеро скончались на месте ДТП, один пострадавший умер по пути в больницу.

Еще одного пострадавшего госпитализировали в Шамалды-Сайскую городскую больницу.

Милиция выясняет причины аварии.

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