Депутаты одобрили в третьем чтении отмену запрета на трансформацию орошаемых земель. После того, как президент одобрит отмену моратория, на пригодных для сельского хозяйства землях можно будет вести строительство.

Инициаторы отмены запрета обосновали его тем, что нужно строить новые дороги во всех регионах страны из-за увеличения количества автомобилей.

Отмена запрета на трансформацию орошаемых земель позволит хозяевам полей продавать их под застройку.

Ранее земли, пригодные для сельскохозяйственного использования, находились под особым контролем.

По мнению руководителя фонда «Наше право» Каличи Умуралиевой закон приняли лишь для того, чтобы появилась возможность продать орошаемые территории.

«У нас орошаемые земли составляли 7%. И это число даже уменьшилось за последнее время. Поэтому и был введен мораторий на трансформацию», — сказала Уметалиева.

Умуралиева считает, что отмена моратория приведет к исчезновению сельскохозяйственного производства.

«Делать трансформацию орошаемых земель нельзя, потому что их мало. Должно сохраняться сельскохозяйственное производство. У нас и так большинство земель деградируют, потому что некоторые земли заболачиваются, некоторые земли засаливаются», — сказал Уметалиева.

Отмена моратория вступит в силу после того, как его подпишет президент Алмазбек Атамбаев.

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