Бишкекская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам «необоснованного» преследования мотоциклиста патрульными милиционерами. Во время погони мотоцикл врезался в легковую машину, погибли два человека, трое пострадали.

Прокуратура считает, что патрульные милиционеры выехали за пределы своего маршрута и «незаконно» преследовали мотоциклиста 19 августа. При этом милиционеры нарушили требования безопасности дорожного движения.

В результате преследования мотоциклист с пассажиркой врезался в «Тойоту Пассо» и скончался на месте аварии. Сидевшую на заднем сидении девушку доставили в реанимацию. Пострадавшей оказалась дочь семикратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова Аделина.

Также от полученных травм скончался один из пассажиров «Тойоту Пассо». Кроме того, в больницу доставили водителя и еще одного пассажира машины.

Как утверждает прокуратура, патрульные милиционеры после аварии скрылись с места происшествия.

Уголовное дело передано в следственное управление Госкомитета нацбезопасности.

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