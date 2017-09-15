Депутаты фракции «Кыргызстан» приняли это решение на заседании 15 сентября, так как кандидат от их партии Канатбек Исаев выбыл из президентской гонки. Он не смог собрать достаточное количество подписей в свою поддержку.

Депутаты «Кыргызстана» решили поддержать Жээнбекова, рассмотрев заслуги и политический опыт всех 13 кандидатов.

«Ради укрепления государственности, достижений последних лет, поддержания целостности государства фракция «Кыргызстан» решила поддержать кандидатуру Сооронбая Жээнбекова», — отмечается в решении депутатов.

Ранее от партии «Кыргызстан» кандидатом на пост президента был Канатбек Исаев, однако его кандидатуру не зарегистрировали в ЦИК.

В Центризбиркоме признали действительными лишь 27 тысяч подписей, предоставленных кандидатом. Всего Исаев сдал в ЦИК 37 тысяч подписей в свою поддержку.

О своей поддержке Жээнбекову также заявил лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев. По словам политика, это поможет сохранить «стабильность и спокойствие» в стране.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Всего за пост главы государства борются 13 человек.

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