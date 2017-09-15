Суд не принял иски двух претендентов на пост президента Канатбека Исаева и Камиллы Шаршекеевой, потому что они пропустили срок обращения. Исаев и Шаршекеева выбили из президентской гонки.
Верховный суд постановил, что суды низших инстанций правомерно отказали в принятии исков от Исаева и Шаршекеевой. Оба претендента на пост президента пропустили сроки обращения в суд.
Ранее ЦИК не зарегистрировал Исаева и Шаршекееву в качестве кандидатов в президенты, потому что комиссия признала большую часть подписей в их поддержку недействительными.
Шаршекеева сдала в ЦИК более 39 тысяч подписей, но достоверными признаны только 23 тысячи 901 подпись. Канатбек Исаев сдал в ЦИК более 37 тысяч подписей, но комиссия признала действительными только 27 тысяч 221 подпись.
По закону претендент должен представить не менее 30 тысяч подписей, чтобы его зарегистрировали в качестве кандидата на пост президента.
Выборы президента пройдут в стране 15 октября. Сейчас за пост главы страны борются 13 кандидатов
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