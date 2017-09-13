Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев проиграли Центризбиркому в судах всех инстанций. Ранее ЦИК не зарегистрировал Масалиева и Келдибекова в качестве кандидатов в президенты.

Верховный суд признал отказ ЦИКа в регистрации Келдибекова правомерным. Иск Масалиева отказались принимать, потому что он пропустил срок обращения в суд.

Основной причиной отказа в регистрации Келдибекову Центризбирком назвал наличие непогашенной судимости у политика.

Келдибеков был осужден по статье «Коррупция» в 2016 году. Обвинение заявило, что он брал взятки, когда был председателем Социального фонда в 2002-2005 годах и во время работы в Налоговой службе в 2008-2009-м. Политик должен был оплатить штраф в 10 млн сомов.

Штраф Келдибеков оплатил в этом году, однако его судимость будет считаться погашенной только в ноябре 2018 года. По закону гражданин с непогашенной судимостью не может баллотироваться на пост президента.

Масалиева не зарегистрировали кандидатом на пост президента, потому что Центризбирком признал недействительными 30 тысяч 470 подписей в пользу политика. Действительными комиссия посчитала лишь 6206 подписей.

Выборы президента пройдут в стране 15 октября. Сейчас за пост главы страны борются 13 кандидатов.

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