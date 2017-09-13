Агитация: Миллионы на рекламу

Оригинал материала опубликован на сайте Радио «Азаттык». Автор материала Самат Джумакадыров.
В Кыргызстане несколько дней назад стартовала агитационная компания, по всей стране кандидаты доносят до избирателей свои лозунги и идеи.
Большинство призывов касаются любви к родине и развитию государства, но некоторые слоганы выделяются из общей массы. Политтехнологи считают, что реклама кандидатов, по сравнению с прошлыми выборами, вышла на новый уровень, но отмечают, что недостатки до сих пор существуют.
Улицы полные баннеров
Агитация началась в ночь на 10 сентября, и уже утром взорам кыргызстанцев предстали увешанные баннерами с изображением кандидатов улицы. Голоса и изображения кандидатов, их лозунги слышатся из динамиков радио, с экранов телевизоров.
Реклама и агитационная работа могут сыграть решающую роль при равных возможностях лидирующих кандидатов. Видимо, по этой причине кандидаты активно принялись за распространение красивых изображений и лозунгов.
Айнура Токтошева, работавшая в 2011 году во время президентских выборов в пиар-отделе штаба Алмазбека Атамбаева, отмечает, что в Кыргызстане за программу кандидата голосуют меньше 10% избирателей. Знающие эту тенденцию политтехнологи делают акцент на рекламе:
«Кандидаты знакомят со своей программой, но лишь 8-10% избирателей голосуют из-за нее. Большинство отдают голос, поддавшись рекламе или пиару. Чтобы человек запомнил рекламу, он должен увидеть ее минимум 18 раз. А баннеры на улицах и фотографии в газетах сильно влияют на то, чтобы избиратель не забыл кандидата», — говорит Токтошева.
Лозунги кандидатов, в основном, состоят из 2-3 слов и содержат идеи единства и патриотизма. Например, кандидат Омурбек Бабанов указывает «Путь вперед!», Соронбай Жээнбеков утверждает: «Единство народа – навсегда», а Темир Сариев предлагает идти «Вместе к победе!». Все эти призывы можно прочитать на уличных баннерах.
Расходы кандидатов
На второй день агитации изображения кандидата Омурбека Бабанова были размещены практически на всех крупных перекрестках столицы. Чуть реже в Бишкеке развешано баннеров с изображением Жээнбекова, а биллборды с плакатами Темира Сариева можно пересчитать по пальцам. Крупные баннеры других кандидатов в Бишкеке обнаружить не удалось.
Но ЦИК сообщает, что объем потраченных на агитацию средств у кандидатов различается. Член Центризбиркома Назарали Арипов отмечает, что у рабочей группы ЦИКа есть по одному экземпляру агитационных материалов каждого кандидата:
«Каждый кандидат создал свой избирательный фонд, на агитационную работу расходуются средства из этого фонда. В ЦИКе создана специальная рабочая группа по наблюдению за ходом агитации. Мы работаем с полномочными представителями каждого кандидата. Также мы контролируем, отслеживаем выход каждого рекламного материала – видео, аудио, баннера, газеты – и обязательно берем по одному экземпляру. На сегодняшний день жалоб от кандидатов на кандидатов не поступало», — говорит Арипов.
ЦИК отмечает, что может и знать, где и сколько баннеров разместили кандидаты, но сообщать эти данные не имеет права. Но если обратить внимание на движение средств из избирательных фондов, можно заметить, что Бабанов потратил 100 миллионов сомов, Жээнбеков – 36 миллионов, а Сариев – 24 миллиона сомов.
Особенности менталитета…
Политтехнолог Светлана Молдогазиева отмечает, что ежегодно технологии агитации совершенствуются, и это требует больших расходов. Но она заметила, что агитационные кампании допускают большую ошибку:
«Обратите внимание на ведущих кандидатов, они привлекли политтехнологов из зарубежья. Насколько я знаю, специальные компании из Украины и России работают на нескольких кандидатов. Но иностранные компании не знают особенностей нашего народа. Наоборот, это знают местные политтехнологи. Поэтому нам нужна агитация, которая повлияет на жителя каждого села, каждой улицы. Вместо того, чтобы один и тот же агитационный плакат развешивать во всех регионах, лучше было бы выйти с лозунгами, подходящими каждой области», — считает Молдогазиева.
Светлана Молдогазиева отмечает, что неотъемлемой частью агитационной компании являются черный пиар и выброс компромата. И она не сомневается, что в дальнейшем кандидаты дойдут и до этого этапа. Она считает, что в этот период кандидаты покажут свое истинное лицо, и в это самое время избиратели могут изменить свое первоначальное решение о выборе своего кандидата.
Центризбирком в свою очередь предупреждает, что если кандидаты будут жаловаться друг на друга, то по их заявлением меры будут приниматься сразу.
По состоянию на 10 сентября ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов. Это – Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Торобаев, Эрнис Зарлыков, Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Токтайым Уметалиева, Улукбек Кочкоров, Арсланбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Камчыбек Ташиев и Арстанбек Абдылдаев.
Всего с заявлениями в ЦИК обратились 59 человек. Некоторые граждане сами отозвали документы, а другим было отказано в регистрации по разным причинам.
Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.