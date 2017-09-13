Агитация: Миллионы на рекламу

Агитация началась в ночь на 10 сентября, и уже утром взорам кыргызстанцев предстали увешанные баннерами с изображением кандидатов улицы. Голоса и изображения кандидатов, их лозунги слышатся из динамиков радио, с экранов телевизоров.

Реклама и агитационная работа могут сыграть решающую роль при равных возможностях лидирующих кандидатов. Видимо, по этой причине кандидаты активно принялись за распространение красивых изображений и лозунгов.

Айнура Токтошева, работавшая в 2011 году во время президентских выборов в пиар-отделе штаба Алмазбека Атамбаева, отмечает, что в Кыргызстане за программу кандидата голосуют меньше 10% избирателей. Знающие эту тенденцию политтехнологи делают акцент на рекламе:

«Кандидаты знакомят со своей программой, но лишь 8-10% избирателей голосуют из-за нее. Большинство отдают голос, поддавшись рекламе или пиару. Чтобы человек запомнил рекламу, он должен увидеть ее минимум 18 раз. А баннеры на улицах и фотографии в газетах сильно влияют на то, чтобы избиратель не забыл кандидата», — говорит Токтошева.

Лозунги кандидатов, в основном, состоят из 2-3 слов и содержат идеи единства и патриотизма. Например, кандидат Омурбек Бабанов указывает «Путь вперед!», Соронбай Жээнбеков утверждает: «Единство народа – навсегда», а Темир Сариев предлагает идти «Вместе к победе!». Все эти призывы можно прочитать на уличных баннерах.