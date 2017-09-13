Прокуратура Чуйского района выявила недостачу саженцев голубой ели в Кегетинском лесничестве. Общая сумма нанесенного ущерба государству составила 1,3 млн сомов.

Сотрудники Чуйской прокуратуры обнаружили в Кегетинском лесничестве недостачу 1 466 саженцев голубых елей, входящих в категорию ценных деревьев.

Стоимость одной голубой ели составляет 916 сомов, ущерб государству составил 1 342 856 сомов.

По факту недостачи прокуратура Чуйского района возбудила уголовное дело в отношении руководителей лесхоза по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Халатность».

Финансовая полиция Чуйской области начала расследование в отношении сотрудников Кегетинского лесничества.

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