Премьер-министр Сапар Исаков уволил директора Ботанического сада Медета Ахматова после серии пожаров. В правительстве считают, что руководство сада не обеспечило своевременный полив и скос сухих растений из-за чего в саду и произошли пожары.

Пресс-служба правительства сообщила, что причиной увольнения Ахматова стала серия пожаров на территории Ботанического сада.

Согласно сообщению, руководство сада не обеспечило необходимые условия для предотвращения пожаров.

«В частности не осуществлялся своевременный полив травы, что привело к быстрой засухе территории сада, не были убраны и скошены засохшие травы и растения», — сказано в сообщении.

В правительстве считают, что причинами пожара во всех случаях были брошенные по неосторожности прохожими окурки сигарет.

Сам директор Ботанического сада оказался недоступен для комментария на момент публикации.

Сейчас разрабатывается план по восстановления сада, а также усилена охрана при входе.

За июль-август 2017 года на территории сада произошло 8 пожаров. Они заняли площадь от 10 до 100 квадратных метров.

Работники Ботсада и экологи подозревали, что причиной пожаров стали поджоги.

По их мнению, пожары могли быть связаны с планами по строительству ветлаборатории на территории Ботсада.

Правительство пока не решило, где именно будет построена ветлаборатория, и ищет сейчас место для ее строительства. Всего на лабораторию китайские инвесторы выделили 18 млн долларов США.

Президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству найти другое место для строительства ветлаборатории, объяснив, что Ботанический сад является достоянием Кыргызстана и находится под охраной государства.

Власти не в первый раз предлагают построить в Ботсаду лабораторию. В 2011 году там планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов. Однако к строительству не приступили из-за критики со стороны экологов и общественности.

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