Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что до 30 ноября на улицах Бишкека и Оша установят видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам Исакова, система фото и видеофиксации будет работать совместно с системой патрульной милиции.

Камеры наблюдения будут фиксировать превышение скорости, нарушение обгона и маневрирования, и после этого устанавливать личность водителя по госномерам машины.

Исаков утверждает, что система будет работать круглосуточно.

Утвержден план реализации реформы системы дорожной безопасности. До 30 ноября 2017 года в Бишкеке и Оше установят систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая должна быть интегрирована с системой ГУПМ. Она будет круглосуточно фиксировать превышение скорости движения, несоблюдение дорожных знаков и разметки, правил обгона и маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, определять нарушителей ПДД по государственным номерным знакам для дальнейшей идентификации водителя. A post shared by Сапар Исаков (@sapar_isakov_official) on Sep 11, 2017 at 9:56pm PDT

Проект «Безопасный город»

Власти с 2011 года обещают оснастить дороги Бишкека камерами, которые будут фиксировать нарушения, по проекту «Безопасный город».

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

Президент Алмазбек Атамбаев и члены Совета безопасности решили в июле этого года, что проект «Безопасный город» реализуют за счет денег от продажи сотового оператора «Мегаком». Пока «Мегаком» не продан.

Вопрос о безопасности на дорогах уже неоднократно поднимался президентом и премьер-министром после нескольких резонансных аварий с участием детей, которые произошли весной 2017 года.

В Бишкеке 21 апреля произошел наезд на двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Детей с тяжелыми травмами доставили в больницу. Вскоре водителя задержали и водворили в СИЗО на два месяца. Школьники уже поправились.

Вечером 10 мая на пешеходном переходе возле рынка «Кудайберген» в Бишкеке насмерть сбили 15-летнего подростка. Водитель скрылся с места происшествия, однако к вечеру следующего дня его задержала милиция.

После этого возле всех школ и детских садов Бишкека установили широких «лежачих полицейских» и знаки.

Всего на дорогах Кыргызстана с начала 2017 года погибли более 500 человек.

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