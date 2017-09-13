Несколько медресе в Кыргызстане начали учить своих воспитанниц не только основам ислама, но и кулинарии: сотни девочек получат дипломы поваров уже в этом году. Новыми курсами спонсоры и местные власти надеются побороть не только безработицу, но и набирающий силу религиозный экстремизм.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Жибек Бегалиева.

Мафтуна Буханиддин кызы – воспитанница медресе «Имам Азам» в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Она и раньше умела тянуть тесто для настоящего уйгурского лагмана, но в медресе ее еще научили готовить и европейские блюда. Получив диплом, девушка надеется устроиться на работу, – если родители разрешат.

«Мы научились готовить здесь европейские, китайские и некоторые казахские блюда, мы этому очень рады здесь, узнали много нового», – рассказывает девушка.

Вместе с Мафтуной кулинарию в медресе изучают около сорока девушек. Этот курс – эксперимент: до этого в религиозном учебном заведении обучали только основам ислама.

«Раньше воспитанники медресе получали только религиозное образование. Но с ним они не могли найти работу. А сейчас у них появилась отличная возможность получить профессию. Наша цель – сделать такие курсы постоянными, чтобы в учебном заведении своими силами продолжили проект», — говорит руководитель фонда «Авеп» Нурланбек Токонов.

Чтобы получить диплом повара, девушкам придется сдать экзамен – приготовить первое и второе блюда, салат и десерт. Накрытый стол оценивает специальная комиссия.

«Мы начали обучать девочек 1 августа. Всего программа предусматривает 138 часов обучения. Всего они научатся готовить около 100 разных блюд», – говорит преподаватель медресе «Имам Азам» Жамиля Абдрахман кызы.

Женские медресе пользуются в Кыргызстане большой популярностью. В подобные пансионы отдать дочерей хотят все больше и больше родителей.

Некоторые из них настолько закрыты, что в них даже весь персонал, включая технический, состоит только из женщин. Зато воспитанницы женских медресе после выпуска нарасхват: невест сюда приезжают искать со всей страны.

Основам какой-нибудь профессии в последнее время стараются обучать и в мужских медресе. Власти эти начинания поощряют.

«Если воспитанники будут получать только религиозное образование, то это будет чревато последствиями. Они могут увлечься неправильными течениями, уехать зарубеж для участия в боевых действиях. Поэтому мы хотим, чтобы они получили профессию. Особое внимание уделяем девочкам, потому что, закончив учебу, девочки сидят дома. А теперь они смогут работать в кафе в столовых», — говорит представитель государственной комиссии по религии Джалал-Абадской области Нурбек Кайсарбаев.