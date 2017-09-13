Пентагон потратит до $2,2 млрд долларов на оружие советского образца для повстанцев в Сирии, которые борются с ИГИЛ. Об этом говорится в совместном расследовании Балканской разведывательной сети отчетов (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликованном 12 сентября.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время»

По данным авторов расследования, с 2015 года американское военное ведомство закупает в Казахстане, Грузии, Украине, в странах бывшей Югославии и в Восточной Европе советское оружие, несмотря на то, что оно не всегда соответствует заявленным техническим стандартам. К этим странам США пришлось обратиться из-за того, что фабрики на Балканах и в Восточной Европе якобы не справляются с необходимыми объемами.

Согласно расследованию, Пентагон уже потратил $718 млн на автоматы Калашникова, ручные гранатометы, артиллерию и так далее. Еще $584 млн заложены на 2017-2018 фискальные годы, а также в плане ведомства до 2022 года потратить дополнительные $900 млн.

По данным журналистов, эта программа не связана с другим, уже закрытым проектом ЦРУ по поддержке группировок, оппозиционных к режиму Башара Асада.

Вооружение перевозится из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт, оттуда – на автобусах распределяется по союзникам США в северной и южной частях Сирии. В то же время, пишут журналисты, во многих официальных документах конечная точка доставки – Сирия – скрыта из-за запутанных формулировок.

Военные эксперты, опрошенные расследователями, утверждают, что подобная практика подрывает борьбу с нелегальным оборотом боевого оружия в мире, а также может поставить под угрозу нарушения международных законов страны, которые это оружие продают. Также в документах четко не сформулировано, кому будет принадлежать оружие и какая сторона будет вести его учет после окончания военной операции в Сирии.

На запрос журналистов в Пентагоне заверили, что вооружение закупали поэтапно и это «необходимый минимум для поддержания миссии».

Согласно изначальным требованиям Пентагона, оружие не должно было быть старше пяти лет, но из-за дефицита, утверждают журналисты, этот порог снизили.

Оружие закупается более чем в десятке стран, где пользовались советским оружием: в Болгарии, Афганистане, Чехии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Польше, Украине, Казахстане, Хорватии и Грузии. Еще одного из крупнейших поставщиков журналистам установить не удалось.