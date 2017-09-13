Милиция выяснила, что видео, на котором 10-15 подростков во время игры «Коридор» по-очереди избивают друг друга, снято пять лет назад. Правоохранители продолжают поиск участников видео.

Пресс-служба МВД сообщила, что видео, где подростки избивают друг друга, было снято пять лет назад в Ленинском районе Бишкека.

«Распространенное видео вызвало большой резонанс и массу негативных отзывов в соцсетях […] Сейчас сотрудники МВД проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников инцидента, запечатленного на видео», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в социальной сети фэйсбук опубликовали видео, где около 15 подростков играли в игру «Коридор».

Школьники во время игры «Коридор» по-очереди избивает друг друга В соцсети фэйсбук опубликовали видео, на котором школьники во время игры «Коридор» по-очереди избивает друг друга. В милиции сообщили, что уже начали проверку инцидента, но им пока неизвестно, где именно было снято видео:https://kloop.kg/blog/2017/09/11/video-podrostki-izbivayut-drug-druga-v-igre-koridor-militsiya-nachala-proverku/ Posted by Kloop on Monday, September 11, 2017

Суть игры в том, что участнику надо прорваться через «коридор», в котором его бьют, пинают и толкают другие участники игры.

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