В соцсети фэйсбук опубликовали видео, на котором 10-15 подростков во время игры «Коридор» по-очереди избивает друг друга. В милиции сообщили, что уже начали проверку инцидента, но им пока неизвестно, где именно было снято видео.

Пользователь фэйсбука Айжаркын Муканова опубликовала видео, в котором 10-15 подростков играют в игру «Коридор».

Суть игры в том, что участнику надо прорваться через «коридор», в котором его бьют, пинают и толкают другие участники игры.

КОРИДОРБул окуучулардын кылыктарын карагылачы? Эмне деген айбандык? Коридор деген дедовщинанын бир элементи экен. Ортодон өткөн баланы башы көзүнө карабай тепкилеп атышат. Майып болуп калса эмне болот трамва алып? Эртең булардан оңгон адамдар чыкмак беле? Зектер, наркомандар жана бандиттер чыгышы мүмкүн. Жоругуңар менен кара жерге киргиле эшектер. Posted by Айжаркын Муканова on Saturday, September 9, 2017

«Посмотрите на их действия. Коридор — один из элементов дедовщины. Мальчика, который идет посредине, избивают в лицо и в голову. А если он травму получит и станет инвалидом?» — написала Муканова.

Милиция уже начала проверку инцидента. В ведомстве сообщили, что пока им неизвестно, в какой области было снято видео и в какой школе учатся подростки.