Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл в финале Открытого чемпионата США представителя ЮАР Кевина Андерсона. Для испанца этот «Шлем» стал 16-м в карьере.
Матч прошел без сюрпризов, ровно так, как ожидали букмекеры. Рафаэль Надаль обыграл соперника в трех сетах без особого труда — 6:3, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 27 минут.
За весь матч Надаль ни разу не позволил сопернику добраться до брейк-поинта.
6-3, 6-3, 6-4.@RafaelNadal defeats Kevin Anderson to win his 3rd #USOpen title and 16th career Grand Slam🏆! pic.twitter.com/rJANGdqcyV
— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2017
Соперник Надаля 31-летний южноафриканский спортсмен Кевин Андерсон впервые в карьере добрался до финала турнира серии «Большого шлема». До этого лучшим его достижением был лишь четвертый круг.
Надаль победил в финале US Open уже в третий раз (2010, 2013, 2017). Испанец выиграл второй турнир «Большого шлема» в этом году и 16-й в карьере. По этому показателю его обходит только Роджер Федерер (19).
Двум вечным соперникам не удалось встретиться в финале Открытого чемпионата США, Федерер проиграл на стадии ¼ аргентинцу Хуану Мартину дель Потро.
US Open — последний в этом году значимый теннисный турнир. Федерер и Надаль не оставили в мужском разряде шансов своим соперникам и выиграли каждый по два «Шлема».
Швейцарцу покорились Australian Open и Уимблдон, а испанец выиграл на «Ролан Гаррос» и US Open.
За день до мужского финала, в женском разряде кубок разыграли американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.
Стивенс, которая еще месяц назад не входила даже в топ-900 мирового рейтинга, обыграла свою соотечественницу в двух сетах — 6:3, 6:0.
Следующим турниром серии «Большого шлема» станет Открытый чемпионат Австралии в январе следующего года.
Фото: US Open/Twitter