Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл в финале Открытого чемпионата США представителя ЮАР Кевина Андерсона. Для испанца этот «Шлем» стал 16-м в карьере.

Матч прошел без сюрпризов, ровно так, как ожидали букмекеры. Рафаэль Надаль обыграл соперника в трех сетах без особого труда — 6:3, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 27 минут.



За весь матч Надаль ни разу не позволил сопернику добраться до брейк-поинта.

6-3, 6-3, 6-4.@RafaelNadal defeats Kevin Anderson to win his 3rd #USOpen title and 16th career Grand Slam🏆! pic.twitter.com/rJANGdqcyV — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2017

Соперник Надаля 31-летний южноафриканский спортсмен Кевин Андерсон впервые в карьере добрался до финала турнира серии «Большого шлема». До этого лучшим его достижением был лишь четвертый круг.

Надаль победил в финале US Open уже в третий раз (2010, 2013, 2017). Испанец выиграл второй турнир «Большого шлема» в этом году и 16-й в карьере. По этому показателю его обходит только Роджер Федерер (19).

Двум вечным соперникам не удалось встретиться в финале Открытого чемпионата США, Федерер проиграл на стадии ¼ аргентинцу Хуану Мартину дель Потро.

US Open — последний в этом году значимый теннисный турнир. Федерер и Надаль не оставили в мужском разряде шансов своим соперникам и выиграли каждый по два «Шлема».



Швейцарцу покорились Australian Open и Уимблдон, а испанец выиграл на «Ролан Гаррос» и US Open.

За день до мужского финала, в женском разряде кубок разыграли американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.

Стивенс, которая еще месяц назад не входила даже в топ-900 мирового рейтинга, обыграла свою соотечественницу в двух сетах — 6:3, 6:0.

Следующим турниром серии «Большого шлема» станет Открытый чемпионат Австралии в январе следующего года.

Фото: US Open/Twitter