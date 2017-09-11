Легковой автомобиль «Дэу Матиз» столкнулся с микроавтобусом в Кадамжайском районе Баткенской области. В аварии погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Единственный выживший пассажир легкового автомобиля находится в больнице.

Авария произошла 10 сентября. В результате столкновения «Дэу Матиз» с микроавтобусом «Мерседес Бенц» погибли четыре человека — супруги 44 и 43 лет и двое их сыновей, 15-летний подросток и годовалый ребенок.

Еще один сын 13 лет выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

Среди пассажиров микроавтобуса никто не пострадал, им оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Патрульная милиция выясняет детали происшествия.

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