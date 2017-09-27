Два самых титулованных теннисиста современности вновь встретились на корте — в этот раз по одну сторону от сетки. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль выиграли матч в парном разряде на выставочном турнире в Чехии.

Федерер и Надаль — принципиальные соперники, поделившие в этом году на двоих все четыре турнира серии Большого шлема, вновь встретились на корте. В парном разряде две первые ракетки мира выиграли матч выставочного турнира Laver Cup в Праге (Чехия).

Поединок против пары американцев Сэма Куэрри и Джека Сока, Надаль и Федерер выиграли в трёх сетах (6:4, 1:6, 10:5)

Безусловные фавориты, у каждого из которых за плечами есть олимпийское золото в парном разряде, без проблем победили в первом сете, а вот второй сыграли на удивление слабо.

В момент, близкий к сенсационной победе американских спортсменов, пара, представляющая на турнире Европу, собралась и на классе выиграла матч.

Что такое Laver Cup?

Laver Cup — турнир, формат которого организаторы позаимствовали у турнира по гольфу, где традиционно сборная США играет против Мира. На Кубке Лэйвера также сошлись две сборные — Европы и мира.

Каждая команда состояла из 6 человек, четверо из которых отбирались согласно рейтингу АТР, а двое других — неиграющими тренерами.

Наставником сборной Европы стал великий в прошлом теннисист Бьорн Борг, а сборную мира возглавил не менее легендарный Джон Макинрой.

Соревнования шли три дня. Каждый теннисист должен был сыграть хотя бы один одиночный поединок, но не больше двух. Как минимум четверо из шести игроков в команде должны были выступить в парном разряде.

Поединки проходили в три сета. При ничейном количестве сетов проводился тайбрейк до 10 очков.

До начала турнира безусловным фаворитом соревнований эксперты называли сборную Европы, в состав которой вошли: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Марин Чилич, Доминик Тим, Томаш Бердых и Александр Зверев.

Противостояли европейской сборной Ник Кирьос, Джек Сок, Джон Изнер, Сэм Куэрри, Фрэнсис Тиафо и Денис Шаповалов.

Как и ожидалось, победу одержала сборная Европы со счетом 15:9.

Почему турнир получил название Кубок Лэйвера?

Laver Cup — проект Роджера Федерера, который задумал его как посвящение кумиру своего детства Роду Лэйверу. Расцвет карьеры австралийского теннисиста пришелся на 70-е годы прошлого столетия.

Лэйвер — единственный обладатель Большого шлема в оригинальном его значении — все четыре турнира серии он выиграл в один год.

Чем примечателен новый турнир?

Участие в Кубке Лэйвера не дает никаких рейтинговых очков теннисистам, но предусматривает очень солидные гонорары.

Организаторы не скрывают, что турнир задуман с целью развлечь аудиторию, а также собрать в одну команду теннисистов высочайшего класса, показать преемственность поколений и примирить принципиальных соперников.

Разумеется, вниманием публики завладел в первую очередь дуэт Надаль/Федерер.

Последний и решающий матч турнира Роджер Федерер играл против Ника Кирьоса. Больше всех на трибунах за швейцарца переживал его главный соперник.

«Оказаться с Рафой на одной стороне сетки будет очень необычно, и я смогу хоть однажды выиграть, если выиграет он, и поболеть за него как следует», — сказал перед турниром Роджер Федерер.

И действительно, две звезды болели друг за друга как никто.

Несмотря на невысокий статус турнира и отсутствие рейтинговых очков по его итогам, игры были очень насыщенными, а эмоции сокомандников самыми искренними.

Решающий сет последнего матча Федерер-Кирьос:

Кубок Лэйвера отныне будет проводиться ежегодно на новом месте. Следующий пройдет в 2018 году в городе Чикаго (США).

Фото: Twitter/Laver Cup