Представитель омбудсмена Альберт Колотов сообщил, что 26 задержанных не могут перевести из изолятора временного содержания (ИВС) ГУВД в СИЗО из-за отсутствия паспортов и биометрических данных, а правозащитники видят в этом «грубейшее нарушение» прав человека и приравнивают это к попытке использовать админресурс в тюрьме. Государственная служба исполнения наказаний опровергает заявление Колотова.

Пресс-служба Омбудсмена сообщила, что правозащитники выявили факты несоблюдения прав заключенных.

По данным института по правам человека, 26 задержанных содержатся в изоляторе временного содержания (ИВС) ГУВД Бишкека с августа 2017 года.

Их не переводят в СИЗО-1 из-за отсутствия оригиналов паспортов и биометрических данных.

«Данный факт приравнивается к пыткам и является нарушениям норм законодательства, так как граждане должны находиться в ИВС не более 48 часов», — говорится в сообщении.

Правозащитники утверждают, что сотрудники прокуратуры четырех районов и некоторые следователи УВД Бишкека проявили «халатность».

Представитель Омбудсмена Альберт Колопов сообщил, что руководство ИВС Бишкека неоднократно писало официальные письма в прокуратуры районов о том, что в СИЗО-1 не принимают задержанных.

«Требование биометрических данных и оригиналов паспортов — это применение административного ресурса перед выборами президента страны», — говорится в сообщении Омбудсмена на официальном сайте.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Александр Никсдорф в интервью журналисту Kloop.kg опроверг заявление Омбудсмена.

По его словам, за «только за сегодняшний день» в СИЗО-1 приняли 10 человек.

«Из ИВС люди к нам поступают, мы их принимаем в соответствии с правилами и внутренним распорядком. […] Мы не понимаем почему Омбудсмен так написал, и что это за 26 человек, и по какой причине они там сидят», — сказал он.

По словам Никсдорфа, биометрические данные при приеме в СИЗО-1 никто не требует.

В случае необходимости для получения биометрии приглашаются специалисты из ГРС.

Они приезжают с оборудованием и на месте снимают биометрические данные.

Оригиналы паспортов остаются у следователей до окончания расследования, после направляются в суд вместе с уголовным делом.

На руках у задержанных подсудимых остается только форма-1, которая заполняется по паспорту.

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