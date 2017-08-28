Омбудсмен Кубат Оторбаев считает, что суд вынес «чрезмерно суровое» решение о закрытии телеканала «Сентябрь» из-за трансляции «экстремистского материала». Телеканал прекратил свою работу 28 августа, но будет вещать в интернете под названием «Жалбырак ТВ».

По мнению Оторбаева, трансляция так называемых материалов «экстремистского характера» на телеканале «Сентябрь» производилась всего один раз — 29 сентября 2016 года, поэтому нельзя называть это «экстремистской деятельностью».

«Считаем, что доводы, излагаемые в решении суда о реализации администрацией телеканала “Сентябрь” экстремистской деятельности, явно преувеличены», — сообщила пресс-служба омбудсмена.

Оторбаев полагает, что работники телеканала не могли знать, что транслировали материалы «экстремистского характера», потому что у них нет экспертных знаний в этой области.

По мнению омбудсмена, власти могли просто вынести предварительное предостережение телеканалу. Оторбаев считает, что трансляция материалов, указанных в решении суда, «не повлекла за собой возникновение каких-либо тяжких последствий».

«Утверждения, что разовое выступление одного лишь человека на телеканале привело к возникновению реальной угрозы для общественной безопасности государства и/или к наступлению иных тяжких последствий, выглядят, на наш взгляд, чрезмерно “раздутыми”», — говорится в сообщении.

Закрытие телеканала

Телеканал «Сентябрь» прекратил свое вещание 28 августа по решению суда. Однако он продолжит работать в интернете под названием «Жалбырак ТВ».

Руководство телеканала заявило, что телеканалу пришлось уйти в интернет из-за «давления властей».

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» 22 августа по заявлению Генпрокуратуры, которая нашла в контенте телеканала «экстремистский материал».

Генпрокуратура сочла «экстремистским» материал, который транслировали в Джалал-Абаде на аналоговом формате канала, закрытом в 2016 году.

По данным Генпрокуратуры, телеканал транслировал выступление экс-главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который в эфире заявил о том, что в Кыргызстане «неприемлемо поведение, когда развевают узбекские флаги и слушают узбекский гимн».

Капаров говорил о праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию средней школы в Ошской области. Позже Капарова осудили на 4 года за попытку разжигания межнациональной розни, но свою вину он так и не признал.

Телеканал «Сентябрь» вещал в Кыргызстане полтора года. С 1 апреля 2016 года телеканал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался уже по всей стране.

Телеканал связан с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, который до ареста был одним из главных критиков Атамбаева. Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Суд применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

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