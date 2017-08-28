Родственники 14 кыргызстанок, погибших при пожаре в московской типографии, обжалуют приговор гендиректору предприятия Сергею Москвину, которого приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Родственники считают приговор «мягким».

Посольство Кыргызстана в России сообщило, что поможет родственникам погибших кыргызстанок обжаловать приговор Москвину.

Его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Родственники считают, что суд вынес ему «мягкое наказание».

«Посольство информировало […] о продолжении работы с компетентными органами России в части выплаты страховых компенсаций родственникам погибших граждан Кыргызстана в судебном порядке», — сообщило посольство Кыргызстана в России.

27 августа в Москве прошла акция скорби в память по погибшим в пожаре. В ней участвовали лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших.

«Слова поддержки и соболезнования родственникам и близким были высказаны сотрудниками посольства, представительства Государственной службы миграции, представителями Совета аксакалов, общественных организаций диаспоры», — сообщило посольство.

Приговор в отношении Москвина был озвучен 17 августа. Суд также вынес вердикт в отношении главного инженера типографии Антона Яцкова. Ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

И Москвина, и Яцкова приговорили за «нарушение требований противопожарной безопасности», повлекшее гибель людей.

Гибель кыргызстанок

Пожар в типографии произошел летом 2016 года — тогда погибли 17 человек, среди которых были 14 кыргызстанок.

По версии следствия, пожар произошел из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в здании типографии.

Все погибшие в это время находились на четвертом этаже в раздевалке во время пересмены. Они не успели покинуть помещение и задохнулись от угарного газа.

По данным главного управления МЧС Москвы, жертвы пожара находились в заблокированном здании, и спасателям пришлось вскрывать стену.

Гибель девушек вызвала реакцию в Кыргызстане — на следующий день после трагедии граждане пришли на акцию скорби и возложили цветы к памятнику Уркуе Салиевой в Бишкеке.



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