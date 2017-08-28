«Здоровье ухудшается день за днем»: Жизнь среди хвостохранилищ

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области жители сёл Сумсар и Шекафтар уже более 50 лет живут среди свалок радиоактивных отходов. Местные жители жалуются на здоровье, которое, по их словам, ухудшается с каждым днем.
В селах Сумсар и Шекафтар Чаткальского района на западе Кыргызстана живут около семи тысяч человек.
Образованные в годы Советского союза города Сумсар и Шекафтар сейчас преобразовались в села. Расстояние между ними составляет около 10 км.
В 1946 году на месте будущего города Шекафтар была открыта шахта по добыче урана. Это случилось после окончания Второй мировой войны для исследований в области радиации в Киргизской ССР.
Сумсар был основан позже, в 1952 году, с открытием шахты по добыче свинцовой руды.
Урановая шахта в Шекафтаре закрылась уже в 1957 году, а добычу руды в Сумсаре прекратили в 1977 году. Но спустя полвека в Шекафтаре и Сумсаре до сих пор остаются открытые хвостохранилища. Их общий объем — 4 млн кубометров.
Сумсар: жалобы на здоровье
Чегиру Джапаралиеву 90 лет. Он — единственный аксакал в селе, который работал на Сумсарской шахте. Джапаралиев проработал бригадиром на шахте 15 лет. В свои 90 лет он до сих пор не освоил письмо.
«Зарплата была высокой. Давали молоко, хорошо следили за нашим питанием. Но теперь же мое здоровье ухудшилось. Все тело болит, рука немеет и перестает двигаться», — говорит Джапаралиев.
Каждый месяц он получает пенсию в размере 8 тысяч сомов. Пенсионер жалуется, что этих денег не хватает на необходимые лекарства.
«В то время когда работал, похожие симптомы были, но значения я не придавал. После долгих лет работы наблюдаю все эти мучения. Государство всего один раз выделило 25 тысяч сомов для укрепления здоровья», — говорит он.
Глава Сумсарской сельской окружной больницы Эсенгуль Тажибаева, проработавшая здесь 40 лет, подтверждает беспокойства сельчан. По ее словам, каждый год в Сумсаре один или два ребенка рождаются без уха или других частей тела.
«Такие инвалиды рождаются у женщин, которые живут в центральной части села. У нас многие страдают малокровием. За последние годы выросло число больных которые страдают диабетом, гипертонией и сердечными заболеваниями. Онкобольных стало больше. Если раньше их было три или четыре, то сейчас на учете стоят свыше 20 человек», — говорит Тажибаева.
Шекафтар: беспокойства из-за радиоактивной пыли
Шекафтарское хвостохранилище огорожено забором высотой в полтора метра. Ограда сдерживает домашний скот от проникновения на зараженную территорию, но не спасает от радиоактивной пыли, которая разносится вокруг во время сильного ветра и дождей.
Местные жители жалуются, что зараженная пыль вызывает аллергию и «сушит» дыхательные органы.
Мээркан Хакимбекова, одна из жительниц Шекафтара, живет очень близко к хвостохранилищу. Ее очень беспокоит тенденция с увеличением болезней, которые проявляются у людей, живущих в этом районе.
«Я выгляжу старше, чем мои одногодки. А мне всего 50 лет. Сельчане перестают ходить, у них увеличились раковые, кожные заболевания, а еще у них выпадают зубы. Не виноваты ли урановые хвостохранилища?» — задается вопросом женщина.
Шекафтарскую школу-интернат им. Ленина и хвостохранилище разделяет один лишь забор. Однако директор школы, в которой учатся 600 учеников, Алтынбек Нурумбетов успокаивает: у учащихся не наблюдается заболеваний.
«Ученики время от времени проходят медицинское обследование. У нас есть два врача и два медсестры. До сегодняшнего дня у учеников не было диагностировано опасных болезней», — говорит Нурумбетов.
Отравленная вода и вред экологии
Директор Института по изучению медицинских проблем при Южном отделении Национальной академии наук Кыргызстана в Оше Рахманбек Тойчуев говорит, что одна из главных проблем в этих сёлах — это зараженная вода.
«Люди, живущие в Сумсаре, пьют свинцовую воду, сеют и выращивают на зараженных землях фрукты и овощи, а затем их употребляют. Они дышат радиационным воздухом», — говорит Тойчуев.
Он считает, что без вмешательства государства проблему не решить — как государству, так и местным жителям необходимо принять меры для улучшения условий, в которых они живут.
«Они пьют отравленную воду. При употреблении такой воды происходит нагрузка на печень, вот поэтому много патологий с печенью. Кроме этого, радиация влияет на мозг, желудок, селезенку, и на внутренние органы. Уран, который добывали в Шекафтаре, влияет на генном уровне, способствует появлению врожденных болезней. Выкидыши, рождение мертвых или умственно отсталых детей», — говорит он.
По его словам, необходимо, чтобы вода не протекала по территории хвостохранилищ, а также необходимо засыпать радиоактивные отходы, чтобы пыль не разносилась ветром.
«Из-за радиации женщины не могут забеременеть, а если даже беременеют, зародыш не развивается, рождаются дети-инвалиды. У женщин наблюдаются гормональные изменения, нарушается менструальный цикл. Выросло количество больных с почечными патологиями», — отмечает Тойчуев.
Он добавляет, что свалки зараженных отходов наносят не только вред здоровью людей, но еще и большой вред экологии. Причина этому — радиоактивный цианид, кислоты, силикат и тяжелые металлы, которые использовались для переработки сульфата.
Во время дождей вытекающая из шахты вода прямиком попадает в русло реки Сумсар. Местные жители, которые живут рядом с руслом, набирают там воду не только для своих нужд, но также поят ею скот.
Он считает, что местные жители должны питаться исключительно натуральными продуктами.
«Сегодня мы стремимся, чтобы в организм не попадали отравляющие вещества. Совместно с ЮНИСЕФ, сотрудники института с помощью новых аппаратов собираются проводить наблюдение беременных женщин и их детей», — добавил Тойчуев.
Как в Кыргызстане следят за хвостохранилищами
Начиная с 1999 года, такие свалки были переданы в ведение агентства по работе с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Агентство на свои средства ведет работы по контролю за такими местами. МЧС в 2014-2015 годы уже проводило работы по засыпанию вновь открывшихся хвостохранилищ.
Для жителей Сумсара и Шекафтара нет безопасного места для переселения. По этому вопросу руководители сельских управ обращались в международные организации.
По словам чиновника из сумсарской сельской управы Алижана Жерембаева, вывоз опасных для здоровья отбросов запланировали на 2018 год. Он добавил, что в 2015 году в село приезжали немецкие специалисты, которые анализировали питьевую воду.
«Результаты, которые они нам предоставили, показали, что уровень загрязнения не так уж высок. Но все же, так как местность находится рядом с урановыми захоронениями, у местных жителей наблюдаются заболевания», — сказал Жерембаев.
Работы по вывозу радиоактивных отходов оценили в 2,3 млн евро. Они надеются, что вывоз отравляющих отходов начнется в 2018 году, когда Всемирный Банк приступит к финансированию проекта по очистке территорий.
Соавтор: Айдай Беделбек кызы
Фото: Алибек Ажибеков