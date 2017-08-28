«Здоровье ухудшается день за днем»: Жизнь среди хвостохранилищ

В 1946 году на месте будущего города Шекафтар была открыта шахта по добыче урана. Это случилось после окончания Второй мировой войны для исследований в области радиации в Киргизской ССР.

Сумсар был основан позже, в 1952 году, с открытием шахты по добыче свинцовой руды.

Урановая шахта в Шекафтаре закрылась уже в 1957 году, а добычу руды в Сумсаре прекратили в 1977 году. Но спустя полвека в Шекафтаре и Сумсаре до сих пор остаются открытые хвостохранилища. Их общий объем — 4 млн кубометров.