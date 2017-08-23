Представители телеканала «Сентябрь» обжалуют решение Первомайского районного суда Бишкека о закрытии. Помимо этого, они подадут жалобу на судью Жылдыз Жумабаеву.

Представительница «Сентября» Кайыргуль Умурканова сказала журналисту Kloop.kg, что телеканал будет обжаловать решение суда, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.

«Сейчас мы собираем все необходимые документы для обжалования этого решения», — сказала она.

Умурканова добавила, что они пожалуются на судью Жылдыз Жумабаеву, которая вынесла решение о закрытии канала. Представители канала уверены, что решение судьи было «незаконным».

На своей странице в фэйсбуке телеканал сменил логотип с «Сентябрь» на «Чолпон». По словам Умуркановой, это сделали, чтобы телеканал не заблокировали в соцсетях.

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» 22 августа по заявлению Генпрокуратуры, которая нашла в контенте телеканала «экстремистский материал».

Генпрокуратура сочла «экстремистским» материал, который транслировали в Джалал-Абаде на аналоговом формате канала, закрытом в 2016 году.

«Сентябрь» же, по словам Умуркановой, перешел на цифровой формат вещания в том же 2016 году и не имеет к закрытому каналу никакого отношения.

По данным Генпрокуратуры, телеканал транслировал выступление экс-главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который «критиковал Жээнбекова». Позже Капарова осудили на 4 года, но свою вину он так и не признал.

Тем не менее, неизвестно, какого именно Жээнбекова имел ввиду Капаров — оппозиционера Равшана Жээнбекова, бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова или экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

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