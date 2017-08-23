Kyrgyz Fake: Как кыргызстанец начал разоблачать фэйки в соцсетях

Страница Kyrgyz Fake появилась относительно недавно — полторы недели назад. Её создатель, бывший журналист и социолог Болот Темиров сказал Kloop.kg, что создал страницу, чтобы бороться с фальшивыми публикациями в соцсетях и новостных изданиях.

«Просто бороться с этим, выявлять. Предотвратить, если получится, то хорошо, но я не настолько оптимистичен. Потому что прекратить все это невозможно. Хочу просто обратить внимание людей на проблему», — сказал он.

По его словам, чтобы не верить фэйкам, пользователям надо развивать критическое мышление, перепроверять информацию и сомневаться в правдивости публикаций.

«Прежде чем прочитать новость и принять ее на веру, нужно посчитать до трех про себя, сделать вдох и подумать: “Вдруг эта информация ложь?”» — сказал он.