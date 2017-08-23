Kyrgyz Fake: Как кыргызстанец начал разоблачать фэйки в соцсетях

Бывший журналист Болот Темиров стал выявлять ложные публикации и фэйковые аккаунты в фэйсбуке. Зачем он это делает, чем опасны фэйки, и как отличить их в интернете Темиров рассказал Kloop.kg.
Страница Kyrgyz Fake появилась относительно недавно — полторы недели назад. Её создатель, бывший журналист и социолог Болот Темиров сказал Kloop.kg, что создал страницу, чтобы бороться с фальшивыми публикациями в соцсетях и новостных изданиях.
«Просто бороться с этим, выявлять. Предотвратить, если получится, то хорошо, но я не настолько оптимистичен. Потому что прекратить все это невозможно. Хочу просто обратить внимание людей на проблему», — сказал он.
По его словам, чтобы не верить фэйкам, пользователям надо развивать критическое мышление, перепроверять информацию и сомневаться в правдивости публикаций.
«Прежде чем прочитать новость и принять ее на веру, нужно посчитать до трех про себя, сделать вдох и подумать: “Вдруг эта информация ложь?”» — сказал он.
Полное интервью с Темировым
Метин Джумагулов, Kloop.kg: Kyrgyz Fake — как и когда вы создали страницу?
Болот Темиров: Буквально полторы недели назад все бурно обсуждали статью на одном из сайтов, где о кыргызах плохо отзывались. Это случилось после истории с Сусанной Егорян. Позже подтвердилось, что это провокация с целью стравить армян и кыргызстанцев, а сайт и вовсе не был армянским.
Конечно, я всегда понимал, что в фэйсбуке очень много фэйков. Но этот случай стал сигналом для меня, что нужно что-то делать в фэйсбук-пространстве. Потому что очень много агрессивной, националистической риторики, много провокационных материалов. Буквально из ниоткуда пришла идея. До этого я иногда аргументировал, что некоторые публикации ложь и просил людей не вестись на провокации. Результат был — шквал этой националистической риторики утихал.
М.Д.: Значит вы выявляете и разоблачаете только фэйковые публикации?
Болот Темиров: Не только. Фэйк, в классическом понимании слова — это недостоверная, провокационная информация. Для меня фэйк — все, что вводит людей в заблуждение. Заставляет думать так и не иначе. Все, искажающее реальность, преследующие какие-то цели, для меня фэйк. Неважно, будь это статья или профиль человека.
В таком формате как Kyrgyz Fake я многие вещи могу не охватить, какие-то эмоциональные, провокационные высказывания, которые не являются даже информацией. Хотелось бы и с этим тоже боротся.
Но фэйк сегодня — оружие, которое провоцирует людей. Самое распространенное.
М.Д.: Соответственно вопрос, насколько распространенное?
Болот Темиров: Достаточно распространенное. Это уже тенденция в Кыргызстане. Как я писал в своем недельном обзоре — фэйсбук-пространство Кыргызстана оказалось втянуто в различные информационные войны.
А конфликтов в мире много и соответственно много информационных войн, которые могут будоражить, обманывать население Кыргызстана.
М.Д.: Какую цель вы преследуете?
Болот Темиров: Просто бороться с этим, выявлять. Предотвратить, если получится, то хорошо. Но я не настолько оптимистичен. Потому что прекратить все это невозможно. Хочу просто обратить внимание людей на проблему. Если ты видишь гору мусора, которую не сможешь убрать в одиночку, начни хотя бы убирать понемногу. Ты подашь пример окружающим, и вместе вы сможете ее расчистить.
Охват моих публикаций может быть в 200-300 человек — капля в море в информационном поле. Но для меня важен процесс, если люди обратят внимание на эту проблему в интернете — это уже победа.
М.Д.: Как относитесь к людям, которые намеренно распространяют недостоверную информацию?
Болот Темиров: Я скажу, что это безответственность. За фэйковым аккаунтом скрываются люди, которые не хотят брать ответственность за свои действия. Любое преступление, которое остается безнаказанным, порождает новое преступление. Фэйки и фэйковые аккаунты, группы — как раз те, которые за свои действия хотят остаться безнаказанными.
М.Д.: Допустим, я обычный пользователь соцсетей. Как мне выявить и отличить ложь от правды?
Болот Темиров: Во-первых, нужно развивать в себе критическое мышление. Прежде, чем прочитать новость и принять ее на веру, нужно посчитать до трех про себя, сделать вдох и подумать — вдруг эта информация ложь?
Поставить барьер, информацию не пропускать через себя, а проверять. Мы должны понять и осознать, что любая информация, возможно, неправда.
Иногда лучше смотреть на дату публикаций. Эта неделя показала, что некоторые информагентства начали распространять прошлогоднюю новость. Разные случаи бывают, но всегда стоит спрашивать себя: есть ли подтверждающие источники, свежая ли статья, можно ли доверять ресурсу?
М.Д.: Свою страничку вы ведете один или у вас есть команда?
Болот Темиров: Я один. В свободное время смотрю свою ленту и вдруг вижу подозрительный аккаунт или публикацию, и загорается лампочка. Страничка никем не оплачивается. Если она будет расширяться, найдутся энтузиасты, то я буду рад.
М.Д.: Сейчас вы работаете только в фэйсбук-пространстве. Не думали перейти в другие соцсети?
Болот Темиров: У меня просто нет времени. Лично я не буду успевать, но я очень поддержу, если кто-нибудь начнет похожую деятельность в тех же «Одноклассниках». У меня уже появился интерес к другим соцсетям, но огромные объемы данных в одиночку не осилить. Даже в фэйсбуке я замечаю только то, что появляется в моей ленте.
Например, сегодня я увидел, что один из моих друзей отметил, что люди переопубликовают старый материал. И ведь этого материала в моей ленте новостей не было. Это пример того, что фэйсбук-пространство нашей страны огромно, и я не в силах охватить все. Я собираю только немного мусора с большой свалки, образно говоря.
М.Д.: Помогают ли вам другие собирать этот мусор?
Болот Темиров: Многие пока не знают, что у меня есть страница Kyrgyz Fake. Но они возмущаются провокационными и фальшивыми публикациями, а я их возмущения фиксирую.
М.Д.: Выявили вы уже определенных людей или группы, которые намеренно распространяют ложную информацию?
Болот Темиров: Пока голословно обвинять кого-то не могу. Есть очень много фэйковых аккаунтов, но выявить личность человека я не смогу. Просто фиксирую, что аккаунт фэйковый. И даже эти критерии фэйковости размыты. Для меня 100% фэйк, если человек использует чужое фото или у него нет аватарки. Но это не факт, иногда сложно определить. Ведь кто-то может скрывать свою личность. Нужно просмотреть ленту, его публикации, фотографии.
Но если я считаю, что это точно фэйковый профиль, и он разжигает рознь и публикует недостоверную информацию — с ним нужно бороться.
Для себя я уже определил, что обычно фэйки появляются на стыке информационных баталий — тема конфликта на Украине, в Карабахе, темы, связанные с ИГИЛ, религией.
М.Д.: Как вы боритесь с фэйками?
Болот Темиров: Сейчас у меня только один способ борьбы — пожаловаться на страницу. За последнюю неделю я уже подал 10 жалоб, но одобрили пока одну. Не знаю, какие механизмы для этого применяет «Фэйсбук». Я думаю, есть куда расти, находить другие способы определять фэйковые аккаунты, способы заблокировать их.
М.Д,: Как еще вы предлагаете бороться с ними?
Болот Темиров: Продолжать собирать мусор. Я понимаю, что человека заблокируют, он заведет другой профиль, но для него уже будет сигналом, что с ним уже борются. Правоохранительные органы, наверное, могут по-своему определить личность, местонахождение человека. Я к этому не стремлюсь. Мне важнее показать, что люди против безнаказанного оскорбления провоцирования и натравливания друг на друга.
М.Д.: Правоохранительным органам помогать не собираетесь?
Болот Темиров: Нет, не собираюсь. Если им интересно, могут заглянуть на мою страницу. Я могу обратить их внимание на отдельное нарушение закона, но массово всех сдавать не собираюсь. Делать за них их работу я не буду.
М.Д.: Сколько времени это отнимает?
Болот Темиров: Немного, в свободное время просматриваю ленту. Фиксирую публикацию, делаю публикацию на страничке — занимает от силы минуту. Для сводки нужно потратить максимум час. На выходных могу полдня потратить, чтобы подумать, посмотреть новые методики для обнаружения фэйков, не только проверка ленты фэйсбука.
М.Д.: Сколько планируете этим заниматься?
Болот Темиров: Не знаю, цели пока не достигнуты. Если я что-то начал, то буду идти до конца, но сколько это займет, я не знаю.
М.Д.: Мониторите средства массовой информации?
Болот Темиров: Я новости постоянно читаю. Есть желтая пресса — туда я не лезу. Но как социолог, я обратил внимание на опросы, которые проводят серьезные информагентства. Интерпретация этих опросов приводит в недоумение. Есть очень много способов сфальсифицировать эти опросы, они даже совершенно бесполезны.
Единственный момент, когда на основе одной информации делается ложный посыл, то для меня это тоже сигнал реагировать. Я уже говорил об этом ранее. СМИ провели опрос «Какого политика вы знаете?» 80 процентов ответили, что знают политика X, к примеру. А потом на сайте выходит статья под заголовком «За политика X проголосуют 80 процентов избирателей». Это ложная интерпретация, которая основана на других фактах — это все фэйк.