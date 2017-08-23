Первомайский районный суд Бишкека вынес постановление в отношении юриста Каната Хасанова о лишении его адвокатской лицензии. Сам адвокат считает его незаконным, а дальнейшее обжалование «бессмысленным».

Хасанов может лишиться лицензии из-за постановления Первомайского районного суда Бишкека.

По его словам, причиной этого мог стать судебный процесс против оппозиционера Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшонкула Чотонова, который проходил 15 августа 2017 года.

Хасанов объяснил, что судья Айбек Эрнис уулу принял такое решение после его возмущений по затянувшемуся судебному процессу над Текебаевым. Юрист считает это постановление незаконным.

Хасанов обратился в Ассоциацию адвокатов Кыргызстана с просьбой защитить его права.

«Я как юрист считаю, что это частное определение незаконно. Я же тогда возмущался, что судья нарушает Трудовой кодекс и продолжает заседание после 18:00. И он мне вынес частное определение в 8 часов вечера. Я подал заявление в комитет по этике при Ассоциации адвокатов. Они будут выносить правовую оценку этому определению», — рассказал он.

Хасанов собирается обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях, однако считает, что его все равно признают законным из-за давления властей.

«Вот так вот судьи, а также все правоохранительные органы борются с теми, кто открыто выступает против злоупотребления и передёргивания законов в угоду своим амбициям», — подчеркнул он.

Дело Текебаева

Оппозиционер Омурбек Текебаев — один из кандидатов в президенты на предстоящих выборах.

Политика признали виновным в коррупции и получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Суд применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

Сам Текебаев и его сторонники считают дело против политика «политически мотивированным».

До ареста Текебаев был одним из главных критиков президента страны Алмазбека Атамбаева.

Фото: страница Каната Хасанова в фэйсбуке

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