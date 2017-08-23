На объездной дороге Бишкек — Чолпон-Ата «Ниссан» в лобовую столкнулся с «Ауди». В результате два пассажира «Ауди» погибли на месте, а водителя «Ниссана» с переломами ног и ребер доставили в больницу. Милиция установила, что он был пьян.

Автомобиль «Ниссан» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «Ауди». В результате пассажиры «Ауди»: 37-летний водитель и его 68-летняя мать погибли на месте.

В патрульной милиции Чуйской области сказали, что авария произошла утром 23 августа на объездной трассе Бишкек — Чолпон-Ата.

«Удар был такой силы, что двигатель “Ниссана” вылетел из моторного отсека на несколько десятков метров», — сообщили в пресс-службе.

Водителя «Ниссана» доставили в больницу с переломанными ногами и ребрами. Экспертиза показала, что он был пьян.

Ведется следствие.

Фото: «Спутник»

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