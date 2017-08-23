Команды молодежных крыльев партий «Ак-Шумкар» и «Бир Бол» встретились в полуфинале дебатного турнира «Демократия мууну».
Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Тема игры: «Улучшение городской инфраструктуры» («Шаардык инфраструктураны жакшыртуу»).
- Молодые политики из восьми партий участвуют в дебатах
- Публичная дискуссия и конструктивный спор. Зачем нужны молодежные политические дебаты?
- Формат дебатов «Демократия мууну»
Примечание: Дебаты проходят на кыргызском языке
Запись игры:
Победитель этих дебатов пройдет в финал, который состоится 6 сентября, и встретится там с победителем первой полуфинальной игры.
Первая полуфинальная игра между командами молодежных крыльев политических партий СДПК и «Онугуу-Прогресс» прошла 22 августа.
Победителя выбирают двое судей-экспертов и пользователи, которые смогут отдать голос за ту команду, которая показалась им убедительнее. Один судья — один голос, и ещё один голос получает победитель по итогам опроса пользователей.
Пользовательское голосование:
Голосование на Kloop.kg продлится до субботы, 26 августа, и закроется вечером того же дня в 18:00.
Дебаты между партиями
«Демократия мууну» — это дебатный турнир, в котором участвуют восемь молодежных крыльев кыргызских политических партий: «Ак-Шумкар», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Демократ», «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика», «СДПК».
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