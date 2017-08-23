Команды молодежных крыльев партий «Ак-Шумкар» и «Бир Бол» встретились в полуфинале дебатного турнира «Демократия мууну».

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Тема игры: «Улучшение городской инфраструктуры» («Шаардык инфраструктураны жакшыртуу»).

Примечание: Дебаты проходят на кыргызском языке

Запись игры:

Победитель этих дебатов пройдет в финал, который состоится 6 сентября, и встретится там с победителем первой полуфинальной игры.

Первая полуфинальная игра между командами молодежных крыльев политических партий СДПК и «Онугуу-Прогресс» прошла 22 августа.

Победителя выбирают двое судей-экспертов и пользователи, которые смогут отдать голос за ту команду, которая показалась им убедительнее. Один судья — один голос, и ещё один голос получает победитель по итогам опроса пользователей.

Пользовательское голосование:

«Ак-Шумкар» или «Бир Бол» «Ак-Шумкар»

«Бир Бол» Просмотреть результаты

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Голосование на Kloop.kg продлится до субботы, 26 августа, и закроется вечером того же дня в 18:00.

Дебаты между партиями

«Демократия мууну» — это дебатный турнир, в котором участвуют восемь молодежных крыльев кыргызских политических партий: «Ак-Шумкар», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Демократ», «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика», «СДПК».

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