Команды молодежных крыльев партий СДПК и «Онугуу-Прогресс» встретились в полуфинале дебатного турнира «Демократия мууну».

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Тема игры: «Использование возобновляемых источников энергии в экономике Кыргызстана»

Примечание: Дебаты проходят на кыргызском языке

Запись игры:

Победитель этих дебатов пройдет в финал, который состоится 6 сентября, и встретится там с победителем второй полуфинальной игры.

Во втором полуфинале, который пройдет в прямом эфире на Kloop.kg 23 августа, встретятся команды молодежных крыльев партий «Ак-Шумкар» и «Бир Бол».

Победителя выбирают двое судей-экспертов и пользователи, которые смогут отдать голос за ту команду, которая показалась им убедительнее. Один судья — один голос, и ещё один голос получает победитель по итогам опроса пользователей.

Пользовательское голосование:

«Онугуу-Прогресс» или СДПК «Онугуу-Прогресс»

СДПК Просмотреть результаты

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Дебаты между партиями

«Демократия мууну» — это дебатный турнир, в котором участвуют восемь молодежных крыльев кыргызских политических партий: «Ак-Шумкар», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Демократ», «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика», «СДПК».

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