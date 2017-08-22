Милиция задержала троих парней, подозреваемых в групповом изнасиловании 16-летней девушки в Карагачевой роще. По данному факту возбудили уголовное дело, задержанных водворили в СИЗО на два месяца.
В ГУВД Бишкека сообщили, что инцидент произошел 13 августа примерно в 22:00. Двое 16-летних подростков гуляли по Карагачевой роще, когда на них напали трое парней.
«Угрожая насильственной расправой, они отобрали у подростков мобильные телефоны, после чего изнасиловали девушку на глазах у ее парня», — сказали в милиции.
Подозреваемых задержали 18 августа, ими оказались уроженцы Джалал-Абадской области. По факту изнасилования и грабежа возбуждено уголовное дело, их водворили в СИЗО на два месяца.
Согласно уголовному кодексу Кыргызстана за изнасилование несовершеннолетних грозит тюремное заключение от 15 до 20 лет.
Ведется следствие.
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