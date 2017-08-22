Президент Алмазбек Атамбаев попросил спикера парламента Чыныбая Турсунбекова созвать внеочередную сессию парламента на 25 августа, чтобы сформировать новый состав правительства.

Парламент соберется 25 августа на внеочередную сессию, чтобы избрать новый состав правительства — об этом пишет издание «АКИпресс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Исполнительный орган был распущен 22 августа после того, как премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку для участия в президентских выборах от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Инициатором внеочередной сессии парламента стал президент Алмазбек Атамбаев, который 22 августа собрал лидеров фракций и попросил их «в сжатые сроки» сформировать правительство.

«[…] государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства», — сказал Атамбаев.

Центризбирком зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах 21 августа.

До формирования правительства обязанности премьер-министра будет исполнять вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев. Пока неизвестно, сохранит ли он пост главы кабинета министров после внеочередной сессии парламента.

Кыргызские СМИ полагают, что следующим премьер-министром может стать нынешний глава администрации президента Сапар Исаков, однако ни он, ни кто-либо еще из высокопоставленных чиновников это не подтвердил.

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