Патрульная милиция разыскивает авторов видео, в котором один из участников катался на крыше автомобиля. Видео экстремальной поездки было размещено в сообществе OMKS.

В пресс-службе патрульной милиции рассказали, что разыскивают подростков и привлекут их к административной ответственности за «автохулиганство».

Публикация от doshan.nusupbekov (@doshan.nusupbekov) Авг 21 2017 в 7:40 PDT

«Руководство МВД взяло это дело под личный контроль. Их ждет от трех до пяти тысяч сомов штрафа», — рассказали в пресс-службе.

Поиск усложняется тем, что неизвестно в какой области было снято это видео. Милиция сейчас занимается установлением личностей героев видеоролика.

Видео было опубликовано в сообществе OMSK. В нем молодой парень едет на крыше машины, а другие наполовину высовываются из окон. При этом спидометр автомобиля показывает скорость около 90 километров в час.

Фото: «Спутник»

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