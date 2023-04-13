В городе Кызыл-Кия в Баткенской области в ночь на 13 апреля более 60 подростков разбили стекла машин и закидали камнями милиционеров. Об этом сообщили в областном УВД.
По их данным, 13 апреля примерно в 01:35 ночи в ОВД Кызыл-Кии поступило сообщение о том, что на улице Новая группа неизвестных лиц создает шум.
Как говорят в УВД, по приезду милиционеры обнаружили, что около 60-70 парней с палками и камнями в руках ломали стекла припаркованных машин.
«Когда милиционеры призвали парней остановиться, они начали кидать камни в служебные машины милиции. В итоге от камней пострадали не только служебные машины, но и сами милиционеры», — говорится в сообщении.
Чтобы прекратить хулиганство, милиционерам пришлось несколько раз выстрелить в воздух. После этого парни стали разбегаться в разные стороны.
Милиция подняла тревогу и правоохранители взяли в окружение город для проведения необходимых мероприятий. За ночь были задержали 14 подростков. Сейчас уточняется их причастность к произошедшему.
События, произошедшие в ночь на 13 апреля, зарегистрировали в Журнале учета информации.