На начальника ГУВД Бишкека наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии по факту его высказываний в прямом эфире 31 марта. Тогда Ногойбаев заявил о том, что несовершеннолетние девочки сами вступают в половой акт с насильниками и из-за этого случаются «происшествия».

По факту высказывания Ногойбаева МВД начало служебную проверку. В ведомстве сообщили, что они выявили ряд нарушений пунктов требований Дисциплинарного устава правоохранительных органов, закона «О прохождении службы в правоохранительных органах», а также Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД.

«Некорректные высказывания Ногойбаева в прямом эфире относительно половых преступлений в отношении несовершеннолетних, вызвали общественный резонанс и тем самым послужило поводом негативных высказываний в адрес органов внутренних дел. По заключению служебного расследования на начальника ГУВД Бишкека наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — отметили в МВД.

Скандальное высказывание и митинг

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев 31 марта в прямом эфире заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами и из-за этого случаются «происшествия».

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после изнасилования.

3 апреля у здания ГУВД Бишкека прошел митинг за отставку Ногойбаева. Митингующие вышли с плакатами: «Девочки не могут переспать — это изнасилование», «Ногойбаева в отставку» и «Столице нужен порядочный милиционер».

К митингующим Ногойбаев не вышел. Однако он выступил в здании столичной милиции перед журналистами. Он заявил, что «отдаёт отчёт своим высказыванием и несёт за них ответственность», но считает, что журналисты неправильно истолковали его заявление.

По его словам, он «ни в коем случае не хотел обвинить несовершеннолетних», а лишь хотел «донести, что имеются факты, что несовершеннолетние, уходя из дома, находятся в розыске и подвергаются насилию, вступают в половую связь».