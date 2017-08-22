Материал опубликован на сайте Cabar Asia. Автор: Тимур Токтоналиев.

В стране постепенно растет количество СМИ, направленных на продвижение исламских ценностей.

Эти СМИ охватывают разные слои населения, преимущественно с фокусом на молодую аудиторию, и работают во всех доступных форматах, включая телевидение, радио и журналы. Также большое внимание уделяется онлайн пространству, где на страницы и каналы подписаны десятки тысяч, а в некоторых – больше ста тысяч пользователей.

Религиозные деятели и журналисты, занятые в этой сфере, говорят, что таким образом они просвещают население о религии, преподносят объективную информацию об исламе и делают свой вклад в предупреждении радикальных настроений среди верующих.

В тоже время наблюдатели отмечают, что медиа организации, заточенные на освещение исламской тематики, также продвигают консервативные взгляды на устройство общества и жизни людей и часто критикуют демократические ценности и светское устройство республики, отождествляя демократию в Кыргызстане только с правами ЛГБТ и распущенностью женщин.

Менеджеры этих медиа и религиозные деятели говорят, что работа проводится за счет поддержки местных бизнесменов и благодаря волонтерам. Но также широко распространено мнение, что подобная деятельность финансируется различными структурами из стран Персидского залива.

Воспитание молодежи

С 2015 года в республике вещает телеканал «Аян», который считается пока единственным каналом с религиозным уклоном. Его логотипом является исламский символ – полумесяц, а брендовый цвет – зеленый – тоже связанный с этой религией.

Но его директор Жоодар Сапарбаев говорит, что общественность ошибочно присваивает «Аяну» ярлык исламского телеканала.

«Мы не религиозный канал. Мы телеканал, который освещает культуру и богатство кыргызского народа с точки зрения религии и шариатских принципов. Таким образом мы воспитываем молодежь», — говорит Жоодар Сапарбаев.

«Мы не арабский или проарабский телеканал», — подчеркивает он.

По словам директора «Аяна», одной из задач этих передач является профилактика аудитории от экстремистских и радикальных настроений.

В Кыргызстане, где 90 процентов населения считают себя мусульманами, после обретения независимости постепенно растет интерес к исламской религии. В то же время эта тенденция сопряжена с ростом радикальных настроений среди определенной части верующих.

«Аян», по сравнению с республиканскими каналами, считается относительно небольшим. Он не имеет широкого охвата по всей республике, аудитория преимущественно сконцентрирована в столице Бишкеке и вокруг него, а также в южных областях – наиболее религиозной и консервативной части страны.

Из 16 телепередач, который производит телеканал, только 5 непосредственно связаны с исламом. На вопрос о финансировании директор ответил, что никаких зарубежных инвестиций телеканал не получал, основное финансирование осуществляет его брат-бизнесмен, а также они заняты привлечением рекламы.

«Я могу прямо сказать: я ни сома не брал от арабов. Если предложат, возможно, возьму, но я не спекулирую религиозным направлением канала и не прошу из-за этого мне сделать что-то», — поясняет Сапарбаев.

Через этот телеканал также вещает популярная в религиозной среде телестудия «Марва ТВ», учредителем которой является известный религиозный консерватор Озубек ажы Чотонов. Чотонов является частым гостем различных передач своей студии.

«Марва ТВ» работает в стране с 2004 года и изначально не скрывает своей исламской направленности. До сотрудничества с «Аян», она вещала через другой частный телеканал «Эхо Манаса».

Главный редактор «Марва ТВ» Канатбек Матмуратов говорит, что они занимаются донесением основ ислама до аудитории, дают ответы на их жизненные и бытовые вопросы с религиозной точки зрения. Он отрицает какую-либо идеологическую направленность работы его студии.

«По возможности мы стараемся не вмешиваться в политику, потому что от нее нет пользы», — говорит главный редактор «Марва ТВ».

«Мы не консерваторы, мы придерживаемся умеренной линии [в исламе], — продолжает он. – Мы говорим, что по возможности используйте шариат в своей жизни, чтобы слушались родителей, не пили, не курили. Но мы не распространяем политический ислам, потому что у нас и уровень не тот и время еще не пришло».

По его словам, до 2015 года работу студии финансировали меценаты из Саудовской Аравии и Кувейта. Он утверждает, что они никак не вмешивались в редакционную политику «Марва ТВ», а целью финансирования было просто просвещение населения об исламе.

«По поступающим звонкам и обращениям мы еще остаемся во мнении, что про ислам все еще нужно говорить. Сравнительно за десять лет люди научились читать намаз, понятие о религии повысилось, но интеллектуальный уровень, знания об исламе еще не поднялись», — отвечает Матмуратов на вопрос, чего добилась студия за 10 лет работы.

Помимо этого телеканала, религиозные лидеры часто выходят со своими передачами на других частных телеканалах республиканского и местного масштабов.

Известный исламский проповедник, бывший муфтий Чубак ажы Жалилов с сентября планирует выходить со своей передачей на новом телеканале, который запущен радио «Марал».

Хотя «Марал» не позиционирует себя как религиозное СМИ, в медиа-среде оно известно как радио, ориентированное на воспитание нравственного поколения.

Чубак ажы Жалилов, до конфликта с властями летом прошлого года из-за вопроса по продлению обеденного перерыва в пятничный день для совершения намаза, активно выходил со своими передачами на телеканалах, включая государственные, а также на радио «Марал». Однако после этой ситуации ему остался доступным только интернет.

Кыргызстан: столкновение светских и исламских принципов

В интернете Жалилов – один из наиболее популярных религиозных персон. Ему принадлежит популярный религиозный канал на Facebook и Youtube «Насаат медиа», на которые подписаны свыше ста тысяч человек, регулярные просмотры видеороликов о несколько десятков тысяч, а некоторые доходят и до полумиллиона просмотров.

Чубак ажы не отрицает, что порой он критикует отдельные нюансы кыргызской демократии, но в то же время отмечает, что демократия является наиболее близкой к исламу системой.

«Критики говорят, что мы односторонне говорим про демократию. Конечно, мы можем ошибаться, но мы не можем искажать ислам в угоду отдельных людей, — говорит известный проповедник Чубак ажы Жалилов. – Из всех систем, демократия – наиболее близкая к исламу, но в то же время мы отмечаем и ее негативные стороны тоже».

«Я думаю, наш канал делает большой вклад, чтобы люди не уходили в неправильные течения ислама, не противопоставляли национальные ценности религиозным, указывать правильное направление», — продолжает свою мысль Жалилов, добавив, что в последние годы они также активно выкладывают ролики и на русском языке, чтобы охватывать городскую молодежь.

На вопрос о финансировании проповедник сказал, что он развивает канал собственными силами и ему помогают два волонтера.

«Мы арабам всегда говорим: “Помогите нам в поддержке таких просветительских проектов”. Они говорят: “Нет, мы будем строить мечети”. Вот такие странные люди бывают, — говорит Чубак ажы Жалилов в беседе с IWPR. – От арабов никаких денег не приходит, было бы хорошо, если бы была такая помощь, но мы не смогли их уговорить. Если найдутся такие арабы, было бы хорошо, если бы вы нам дали знать».

Помимо вышеуказанных СМИ, в стране уже второй год издается журнал «Умма», который направлен на повышение интеллектуального потенциала верующих.

«Весь журнал построен на том, чтобы показать, что ислам – это современная религия, которая призывает к образованию, прогрессу, миру», — говорила главный редактор Элиана-Марьям Сатарова в мартовском интервью IWPR.

Призывы к исламскому просвещению на государственном уровне

Тем не менее религиозные деятели отмечают, что та работа, которая проводится частными инициативами, не оказывают должного влияния. Они высказывают пожелание, чтобы государство само запустило отдельные программы, направленные на систематическое предоставление информации об исламе.

Такую идею продвигает известный журналист и религиозный активист Мыктыбек Арстанбек. По его мнению, эта работа будет приносить больший эффект и поможет упреждать верующих от радикальных и экстремистских настроений.

Сам Арстанбек в 90-х и начале 2000-х работал над различными передачами на гостелевидении, но позже сконцентрировался на религиозном просвещении. На данный момент он имеет более десяти тысяч подписчиков на своей странице в соцсети Facebook, его видеоматериалы и передачи на религиозную тематику также пользуются большой популярностью среди пользователей интернета.

По его словам, в Кыргызстане много говорят об исламе в контексте радикальных настроений, культурных особенностей, но нет последовательной работы по предоставлению информации населению про саму религию. Он говорит, что центральные телеканалы готовы производить такие передачи, но чиновники не позволяют проводить такую деятельность.

«Когда я говорю им об этом, они [чиновники] говорят – мы светское государство. Народ светский? Нет. Значит, народ хочет получать эту информацию? Да. Они будут искать эту информацию. А кто будет ее предоставлять? Кто будет ее давать, бог его знает. Кому не лень будет давать. Через интернет, через миссионеров. А потом вы сидите и обсуждаете – у нас радикализация, у нас много мечетей», — говорит Мыктыбек Арстанбек.

Директор Государственной комиссии по делам религий Заирбек Эргешов говорит, что государство, в сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК), старается просвещать население об исламе через выступления муфтия через ЭлТР, различные телепередачи и путем проповедей в мечетях.

Директор госкомрелигии добавил, что она не против просветительских передач на государственных телеканалах по инициативе религиозных организаций.

«Если какое-то НПО или фонд выиграли грант освещать религию и обращаются в КТРК (первый общественный телеканал), то в рамках сотрудничества, конечно, телеканал обратится к нам, и мы ознакомимся с проектом, что они конкретно хотят. Если не противоречит основным законам КР, в том числе в сфере религиозной политики, мы не будем запрещать, — сказал Заирбек Эргешов в интервью IWPR. – Но если они захотят распространять идеи ваххабизма и салафизма, естественно, мы это запретим. Это зависит от контента».

Эргешов напомнил, что в соответствии с государственной Концепцией в религиозной сфере на 2014-2020 годы в стране должно распространяться ханафитское направление ислама – как наиболее подходящее местным реалиям. В целом, он сказал, в СМИ религиозные деятели высказываются в этом направлении, но в то же время иногда проскальзывают и мнения более фундаментального, салафитского толка.

Эксперт по исламу, директор Научного института исследования ислама Маметбек Мырзабаев отмечает, что местные СМИ с религиозным направлением так или иначе доносят информацию об исламе с учетом своего идеологического направления.

По его словам, до 2010 года не столь пестрые газеты и интернет-сайты поддерживали друг друга и стремились не фрагментироваться по течениям. Однако сейчас он замечает, что каждое СМИ или интернет-канал работает только по своему направлению.

В то же время эксперт не согласен с мнением, что государство должно вмешиваться в процесс религиозного просвещения населения.

«Если государство на налоги граждан будет распространять какое-либо направление ислама, в таком случае появляется вопрос, насколько соблюдается принцип светскости [государства]», — говорит директор независимого Научного института исследования ислама Маметбек Мырзабаев.

Мырзабаев отмечает, что уже сейчас в ханафитском направлении ислама прослеживаются противоречия, когда определенные религиозные группы причисляют себя к ханафитскому направлению, в то время как государство так не считает. По его мнению, если государство берется за продвижение ханафитского направления в республиканских СМИ, появляется вопрос: а насколько истинно то ханафитское направление, которое доносит государство до населения?

«Например, представим, что государство продвигает одного муллу ханафитского направления через радио и телевидение, но оппозиция выдвинула своего молдо, который считает себя ханафитом, но государство не относит его к этой школе. И тогда что будет? Это уже ведет к конфликту на религиозной почве», — говорит эксперт.

«Государство должно внимательно задумываться, какую будет проводить политику в этом направлении», — добавил Мырзабаев.

Директор госкомиссии по делам религий говорит, что для государства главное – гармоничное сосуществование граждан на основе закона и религиозных принципов.

«К сожалению, сегодня наши некоторые [религиозные деятели] только противопоставляют исламские ценности государству, национальным традициям. Это вообще неправильно. Надо сделать так, чтобы и ислам, и богословы, и законы развивались в гармонии. Вот это главное», — заключает Эргешов.