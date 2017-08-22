В Сокулукском районе Чуйской области водитель не справился с управлением и насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине трассы. Среди погибших 10-летний мальчик. Милиция подозревает, что водитель был пьян.

В патрульной милиции Чуйской области сообщили, что автонаезд произошел 22 августа в селе Нижнечуйское.

По информации милиции, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и наехал на стоявших на обочине дороги людей.

Среди погибших 10-летний мальчик и три женщины, все они скончались на месте от полученных травм.

Местные жители задержали виновника аварии до приезда милиции. По их словам, водитель был пьян.

«Задержанный является жителем соседнего поселка Жаны-Жер, ему 47 лет. Очевидцы говорят, что он был пьян, сейчас сотрудники УВД везут его в наркологию», — сказал пресс-секретарь УПМ Чуйской области Тилек Исаев.

По его словам, погибшие стояли на обочине дороги и ждали маршрутку. Сам водитель «Мерседеса» не пострадал.

В отношении водителя «Мерседеса» будет возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа.

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