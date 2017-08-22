Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» из-за «экстремистских материалов». Представители канала заявили, что будут обжаловать это решение.

Представительница телеканала Кайыргуль Умурканова сказала журналисту Kloop.kg, что Первомайский районный суд Бишкека решил закрыть телеканал «Сентябрь» из-за «экстремистских материалов».

Иск против телеканала подала Генеральная прокуратура — претензии были связаны с тем, что «Сентябрь» показал речь бывшего главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который «критиковал Жээнбекова».

При этом, неизвестно о каком Жээнбекове идет речь — об оппозиционере Равшане Жээнбекове, бывшем спикере парламента Асылбеке Жээнбекове или бывшем премьер-министре Сооронбае Жээнбекове, который сейчас выдвигается на президентские выборы от СДПК.

Капаров был приговорён 21 июня 2017 года к 4 годам лишения свободы за «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

Бывший начальник Ошского УВД критиковал бывшего спикера Асылбека Жээнбекова на курултае оппозиции в 2015 году, обвинив его в поставках оружия во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в июне 2010 года. Капаров также критиковал Сооронбая Жээнбекова.

«Капаров оскорбил в прямом эфире премьер-министра, и это было выдано в эфир аналогового “Сентября”», — сказала Урумканова.

По словам Урумкановой, иск Генеральной прокуратуры не должен относиться к их телеканалу, потому что эфир с Капаровым транслировал аналоговый телеканал «Сентябрь» в Джалал-Абаде, который закрылся в 2016 году.

«Этот материал выходил в Джалал-Абаде на аналоговом формате в прошлом году. Этот канал уже ликвидирован, его не существует», — сказала Умурканова.

По ее словам, «Сентябрь» перешел на цифровое вещание в 2016 году, и на нем никогда не выходили материалы экстремистского содержания.

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