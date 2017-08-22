В Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) поступило предложение о покупке компании «Мегаком» за 13 млрд сомов в рассрочку на 5 лет. Однако предложение отклонили, так как подобные сделки запрещено оформлять в рассрочку, к тому же предложенная сумма оказалась ниже объявленной ранее.

В пресс-службе ФУГИ подтвердили факт поступления заявления о приобретении «Мегакома» за 13 млрд сомов в рассрочку на 5 лет.

«Такая заявка нам поступала, но по законодательству не предусмотрена продажа в рассрочку. А также он [желающий приобрести компанию] предложил 13 млрд сомов, когда зафиксированная цена за “Мегаком” 13 млрд 700 млн сомов», — сказали в пресс-службе фонда.

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что для покупки сотового оператора необходимо перечислить деньги в течение месяца.

Компанию «Альфа Телеком» (сотовый оператор «Мегаком») не могут продать с 2016 года, стартовая цена компании составляла более 19 млрд сомов.

Однако, на трех аукционах по продаже компании не поступило ни одного предложения о покупке компании. По этой причине цену снизили до 13 млрд 700 млн сомов.

Фонд по управлению госимуществом решил продать сотового оператора методом прямой продажи. Заявки от покупателей будут приниматься в течение месяца.

Также будущий покупатель обязуется взять на себя ответственность по всем судебным искам компании.

Российская компания Penwell в августе потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват «Мегакома».

Представители компании утверждают, что в 2006 году «Мегаком» был создан на их средства, а в 2008 году после рейдерского захвата оператора Максимом Бакиевым, Penwell потеряла свою долю в компании.

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что никаких сложностей для продажи «Мегакома» не будет, так как у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

В 2010 году Временное правительство приватизировало 49% акций компании. Через четыре года после этого «Мегаком» полностью перешел в собственность государства.

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