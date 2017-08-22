Имя претендента на пост премьер-министра станет официально известно 24 августа — об этом объявят социал-демократы. СМИ пишут, что кандидатом на этот пост может стать глава администрации президента Сапар Исаков.

Фракция СДПК соберется 24 августа на обсуждение новой кандидатуры на должность премьер-министра. Ранее, 22 августа, этот пост покинул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков из-за участия в президентских выборах.

«В данное время вопрос о посте премьер-министра на повестке дня у фракции не был. Через два дня будет известно», — сообщили в пресс-службе СДПК.

Новый премьер-министр избирается путем тайного голосования депутатами Жогорку Кенеша на внеочередной сессии 25 августа. Ранее президент Алмазбек Атамбаев попросил парламент сформировать правительство «в сжатые сроки».

Сейчас обязанности премьер-министра исполняет вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Кыргызские СМИ полагают, что социал-демократы могут выдвинуть в качестве главы правительства действующего руководителя администрации президента Сапара Исакова. Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов сказал ИА «24.kg», что Исаков рассматривается в качестве кандидата на этот пост.

Правительство расформировалось 22 августа после того, как премьер-министр Сооронбай Жээнбеков официально зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах.

Жээнбеков баллотируется от пропрезидентской партии социал-демократов и пользуется поддержкой главы государства, который на одной из встреч в России назвал его «хорошим выбором» для страны.

Сам Жээнбеков заявил, что складывает с себя полномочия, чтобы участвовать в президентской гонке на «равных условиях». Однако, когда он еще возглавлял правительство, другие кандидаты обвиняли его в использовании «административного ресурса». Центризбирком, впрочем, не нашел нарушений со стороны Жээнбекова.

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