Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала документы, в которых утверждается, что в 2016 году допинг-пробы 200 футболистов оказались положительными.

В сообщении, которое хакеры опубликовали на своем официальном сайте, говорится, что согласно документам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в 2016 году 200 футболистов различных национальных сборных были пойманы на допинге.

«Сегодня группа хакеров Fancy Bears публикует материалы, добытые из различных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что футбол свободен от допинга. Наша команда восприняла эти многочисленные заявления как вызов и докажет, что это ложь», — говорится в сообщении.

В доказательство Fancy Bears привели результаты допинг-тестов, взятых в различных антидопинговых лабораториях в течение 2015 и 2016 годов. Имена в документах не указываются.

ВАДА уже подтвердило подлинность документов. Все они были получены в результате взлома системы ADAMS, в которой фиксируются результаты допинг-тестов.

Кто такие Fancy Bears?

Хакерская группировка Fancy Bears была создана в начале 2000-х годов и прославилась многочисленными взломами системы Всемирного антидопингового агентства.

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро хакеры наделали много шума, слив в сеть документы, подтверждавшие употребление допинга американскими спортсменками — теннисистками Винус и Сереной Уильямс, а также олимпийской чемпионкой гимнасткой Симоне Байлс.

Сразу после хакеры выложили еще 29 имен спортсменов, в крови которых ВАДА обнаружило запрещенные препараты. Среди них значилось и имя первой ракетки мира — Рафаэля Надаля.

Как выяснилось позже, все спортсмены, которые якобы попались на употреблении запрещенных препаратов, получили специальное разрешение ВАДА.

В списке, который хакеры опубликовали во 22 августа, также значились имена 25 футболистов, получивших на время чемпионата мира в ЮАР разрешение на терапевтическое применение запрещенных препаратов (TUE).

Среди спортсменов, получивших TUE в 2010 году, были: аргентинцы Карлос Тевес и Габриэль Хайнце, а также голландец Дирк Кюйт и немец Томас Мюллер.

Что такое TUE и почему некоторые спортсмены безнаказанно употребляют запрещенные препараты?

ВАДА имеет право разрешить употреблять допинг спортсменам, имеющим медицинские показания к некоторым препаратам из списка запрещенных и позволить принимать их в строго ограниченном количестве.

Всемирное антидопинговое агентство самостоятельно определяет дозировку препарата и время его употребления.

Согласно пункту 4.4 Кодекса ВАДА «Разрешение на терапевтическое использование», любой спортсмен, употребивший субстанцию из списка запрещенных в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию, не должен считаться нарушившим антидопинговые правила.

Сам документ (Антидопинговый кодекс) находится в свободном доступе на официальном сайте ВАДА.

Фото: Getty Images