Кандидат в президенты от партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сдал подписные листы в Центризбирком. Его поддержали около 43 тысяч избирателей.

Мадумаров сдал подписи в ЦИК 22 августа. Кандидата в президенты от партии «Бутун Кыргызстан» поддержали 43 тысячи избирателей.

По закону, рабочая группа Центризбиркома должна проверить подлинность подписей в течение 10 дней.

Если достоверными подписями признают более 30 тысяч, то Мадумарова зарегистрируют в качестве кандидата в президенты.

Ранее партия Мадумарова объединились с партиями «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева и «Ата-Журт Мекенчил» Ахматбека Келдбиекова и Камчыбека Ташиева.

Объединение в единую партию произошло для «сохранения единства народа и политической стабильности». Политики поддержат одного из кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Сейчас Центризбирком официально зарегистрировал троих человек: бывших премьер-министров Темира Сариева, Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова.

Другой кандидат в президенты Бакыт Торобаев сдал подписи 22 августа и пока ожидает решения Центризбиркома. Выборы президента пройдут 15 октября этого года.

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