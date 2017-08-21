Центральная избирательная комиссия приняла подписные листы кандидата в президенты Бакыта Торобаева. ЦИК признал действительными более 68 тысяч подписей в поддержку политика.

По данным ЦИКа, Торобаев сдал более 72 тысяч подписей своих сторонников, из них более 4 тысяч признали недействительными.

Тем не менее, Торобаев сдал в ЦИК достаточное количество проверенных подписей, чтобы его зарегистрировали кандидатом в президенты.

Ранее политик успешно сдал тест на знание госязыка.

Бакыт Торобаев — один из кандидатов в президенты, пользующийся популярностью на юге Кыргызстана. 6 августа он объединился с другими южными политиками — Камчыбеком Ташиевым, Ахматбеком Келдибековым и Адаханом Мадумаровым — для создания новой партии.

Политики объединились, чтобы поддержать единого кандидата на выборах. Имя этого кандидата пока неизвестно.

Все четыре политика — кандидаты в президенты на предстоящих президентских выборах, которые пройдут 15 октября.

Новая партия пока не имеет названия и эмблемы — недавно Торобаев написал в фэйсбуке, что тому, кто придумает название и дизайн партии, он подарит смартфон iPhone 7.

Сейчас Центризбирком официально зарегистрировал кандидатами в президенты только трех политиков: двух бывших премьер-министров Темира Сариева и Омурбека Бабанова, а также Сооронбая Жээнбекова, который уйдет в отставку с должности главы кабмина 21 августа.

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