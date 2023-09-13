И.о. главы Минцифры Нурия Кутнаева сообщила, что ее ведомство вернет Фонду госимущества «Евразийский сберегательный банк» и ТНК «Дастан». Об этом она сказала на заседании парламента 13 сентября, где рассматривался вопрос о ее назначении на пост министра цифрового развития.



«Я считаю, что “Мегаком” [мобильный оператор MEGA] и “Кыргызтелеком” должны быть при Минцирфы. А вот по ТНК “Дастан” и “Евразийскому сберегательному банку” мне дано поручение перевести их в Фонд госимущества, потому что они не имеют отношения к цифровизации. Этот вопрос согласован с руководством страны. Сейчас мы будем полностью по цифровизации работать, никаких других объектов быть не должно», — отметила она.



Так она ответила на вопрос депутата Дастана Бекешева. Он напомнил, что все четыре компании предыдущий министр Талантбек Иманов «забрал себе, чтобы один человек все контролировал».

В мае 2022 года Кабинет министров передал госдолю в «Кыргызтелекоме», «Евразийском сберегательном банке», «Альфа Телекоме» (MEGA) и ТНК «Дастан» от Фонда госимущества к Минцифры.

Тогдашний министр Талантбек Иманов объяснил такое решение тем, что с помощью этих четырех крупных компаний они хотят «максимально укрепить материально-техническую базу» Минцифры. Далее, по его словам, власти хотят сформировать «высоко технологический цифровой холдинг с высокой финансовой устойчивостью и возможностью привлечения инвестиций на развитие страны».

Объяснял передачу четырех крупных объектов и президент Садыр Жапаров. По его словам, это нужно было для ускорения реализации проектов цифровизации в Кыргызстане и снижение затрат на запуск цифровых платформ во всех отраслях экономики страны.

Передача Минцифры четырех крупных компаний почти совпала с приездом в страну экс-главы ТНК «Дастан» Алексея Ширшова.



Он считался «серым кардиналом» в энергетическом секторе Кыргызстана. Известно, что он консультировал сыновей свергнутых президентов, Айдара Акаева, а затем Максима Бакиева, по вопросам энергетики страны. Ширшова также называют автором коррупционных схем в энергосекторе, которые стали называть «ширшовские схемы» и стали именем нарицательным.

После передачи четырех крупных компаний Минцифры некоторые политики и активисты заявили о возвращении «ширшовских схем».

К тому же Иманов сам ранее был связан с Ширшовым. До 2010 года он был охранником в «Дастане» и личным водителем Ширшова. Сам Иманов подтвердил, что видится с Ширшовым.

Однако предположение, что передача компаний связана с «ширшовскими схемами» опроверг глава Кабмина Акылбек Жапаров. Он отметил, Кабмин давно планировал этот проект.