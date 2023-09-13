Несколько интернет-провайдеров заблокировали для своих пользователей сайт «Клоопа», выполнив требование Минкультуры заблокировать доступ к нему согласно закону о «фейках». В их числе мобильный оператор «О!» и провайдер Homeline.

Если у вас не открывается «Клооп», есть множество способов читать и смотреть нас в наших каналах (кстати, обязательно подпишитесь на них):

На русском языке:

На кыргызском языке:

Также вы можете использовать VPN для доступа к заблокированным сайтам и безопасного интернет-серфинга. Один из удобных способов использования VPN – Mullvad Browser на базе Firefox. Просто пользуйтесь им вместо обычного браузера – так у вас будут открываться все заблокированные сайты.