Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 13 сентября дали согласие на назначение трех новых министров.



На заседании депутаты рассмотрели и единогласно одобрили кандидатуры Гульнары Баатыровой на пост министра труда, социального обеспечения и миграции, Алымкадыра Бейшеналиева — на пост министра здравоохранения, Нурии Кутнаевой — на должность министра цифрового развития.



7 сентября президент Садыр Жапаров произвел ряд кадровых изменений в Кабинете министров. В тот день сменилось сразу четыре министра.

Баатырову сняли с должности главы Минздрава и назначили министром труда, социального обеспечения и миграции, а на пост главы Минздрава вернули Алымкадыра Бейшеналиева, который до этого уже занимал эту должность.

На должность главы Минцифры назначили Нурию Кутнаеву, а руководивший до нее ведомством Талантбек Иманов перешел на должность директора Нацагентства по инвестициям при президенте.



Также президент снял с должности министра образования Каныбека Иманалиева и главу Минтруда Кудайбергена Базарбаева.