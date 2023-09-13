Журналисты-расследователи издания «Важные истории» рассказали новые подробности о кыргызской компании «Карголайн», которая вошла в топ-5 поставщиков, помогающих российским авиакомпаниям обходить санкции.

В мае 2023 года журналисты издания «Проект» сообщили, что компания поставила в Россию запчасти на общую сумму более $1 млн. Учредитель компании – бывший чиновник Азамат Алкадыров.

На этот раз расследователи выяснили, что «Карголайн» покупала детали у литовской Right Direction Aero и затем поставляла их российской авиакомпании «Ай флай».

Владелец компании Right Direction Aero Павел Чалапов рассказал журналистам, что не знал о том, что детали уходили в Россию.

«Он написал “Важным историям”, что ничего российской “Ай флай” не продавал. Чалапов “ненавидит путинский режим и российскую агрессию”, не заключает сделок с Россией, досконально проверяет своих клиентов на связи с Россией и обязывает их подписывать декларации, что они не будут перепродавать запчасти людям и компаниям под санкциями», — сообщили журналисты.

Директор Right Direction Aero также объяснил, что продавал детали не российской «Ай флай», а «Карголайн», а также предоставил в доказательство сканы грузовой и экспортной декларации на несколько товаров.

«В таможенных базах действительно указано, что литовская Right Direction Aero продавала товары “Ай флай” по поручению “Карголайн”. Похоже, по документам запчасти шли в Кыргызстан, а в реальности — в Россию», — пояснили в «Важных историях».

Чалапов в разговоре с журналистами рассказал, что гендиректор «Карголайн» Азамат Алкадыров убедил его, что он не имеет никаких связей с санкционными рынками и Россией и поставлял ему товар на условиях, что они не смогут реэкспортировать их в Россию.

«Как я вижу, “Карголайн” держала нас в неведении, обманывала и, видимо, подделывала документы», — сказал он, добавив, что с кыргызстанскими компаниями уже не работает.

Компания «Карголайн» была создана через месяц после начала вторжения России в Украину – 25 марта 2022 года. Учредитель компании – Азамат Алкадыров. Кроме «Карголайна» у Алкадырова есть еще одна компания «Аэротрейд», учрежденная в октябре того же года.

До августа 2019 года Алкадыров занимал должность заместителя директора Центра по климатическому финансированию Кыргызстана. Этот центр был создан правительством республики в 2014 году для привлечения климатических фондов к финансированию проектов и программ по адаптации Кыргызстана к глобальным изменениям климата.

До войны основными поставщиками запчастей для российских самолетов были американские, немецкие и французские компании. Но из-за санкций география импорта изменилась, и теперь основными партнерами авиаперевозчиков в России стали компании из Азии и Ближнего Востока. Кроме того, объем импорта сократился в десятки раз.

В июле 20223 года стало известно, что США ввел санкции против четырех кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию. В числе компаний была и «Карголайн».

В Минфине США отмечали, что все четыре компании были созданы уже после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Также они подтвердили данные журналистов о том, что «Карголайн» поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.