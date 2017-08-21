Милиционера, по вине которого в аварии погибли два человека, водворили в СИЗО на два месяца — об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Авария с участием пяти машин произошла в центре Бишкека 18 августа. По версии милиции, виновник ДТП — сотрудник УВД Ленинского района, который сел за руль в нетрезвом состоянии.

В ГУВД Бишкека сообщили, что милиционера заключили под стражу на два месяца. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

По оперативным данным, милиционер находился за рулем автомобиля «Тойота Виндом». Машина двигалась по проспекту Айтматова и столкнулась с автомобилем марки «Мазда».

От удара «Мазда» отлетела и врезалась в несколько стоящих на светофоре автомобилей. Водитель и пассажир «Мазды» скончались на месте.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов утверждает, что сотрудник УВД Ленинского района в звании старшины служил в органах внутренних дел с 2011 года. На момент столкновения милиционер был в алкогольном опьянении.

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