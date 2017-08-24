За что закрыли «Сентябрь»? Разбор судебного решения

Первомайский районный суд Бишкека постановил закрыть «Сентябрь» по заявлению Генпрокуратуры, которая нашла в материалах телеканала «экстремистский контент». В чем состоят претензии, согласно обнародованному судебному решению?
«Сентябрь» закрыли 22 августа по решению Первомайского районного суда Бишкека. Телеканал обвинили в трансляции контента с «экстремистским» содержанием, но какого именно было непонятно — суд не давал своё решение представителям «Сентября».
В качестве причины закрытия «Сентябрь» называл резкую критику государственных чиновников со стороны бывшего главы Ошского УВД Абдылды Капарова. Но вечером 23 августа ситуация прояснилась — телеканал обнародовал судебное решение.
Что стало основой для закрытия?
Эксперты Института философии и права Национальной академии наук Кыргызстана пришли к выводам, что контент передачи «Негизги тема», которая вышла в эфир 29 сентября 2016 года на «Сентябре» в Джалал-Абаде, носит экстремистский характер.
О чем была передача?
Во время разговора с журналистами в передаче «Негизги тема» Капаров говорил о праздновании 90-летия средней школы «Маткасым» в Араванском районе Ошской области в 2014 году.
Он отметил, что во время праздничной церемонии был поднят флаг Узбекистана, а также играл государственный гимн соседней страны, а присутствующие на церемонии люди приложили руки к сердцу.
Капаров в эфире заявил, что подобное поведение «недопустимо в Кыргызстане», приведя в пример события в 1990 году на юге Кыргызстана. Бывший начальник УВД также осудил приговор бывшему лидеру узбекской общины на юге Кыргызстана Кадыржану Батырову, которого признали виновным в организации июньских беспорядков в 2010 году.
Какие выводы сделали эксперты?
Эксперты посчитали, что заявления Капарова «вызывают угрозу стабильности в стране», поскольку в ходе выступления упор сделан на «не соответствующие действительности факты июньских событий 2010 года». Экспертиза нашла в словах Капарова признаки разжигания национальной вражды.
Комиссия пришла к выводу, что интервью Капарова, «воздействуя на сознание и волю людей, побуждает их к определенному виду деятельности». Эксперты посчитали, что Капаров, «будучи сведущим в области уголовного законодательства в конституционном запрете публичных высказываний, направленных на возбуждение национальной вражды», «пытался дестабилизировать ситуацию».
Что решил суд?
Закон о СМИ в Кыргызстане запрещает публичное распространение призывов к национальной или религиозной нетерпимости, а также к жестокости и насилию. Согласно заключению суда, в материале «Сентября» были допущены подобные нарушения.
Таким образом, передача в виде интервью Абдылды Капарова от 29 сентября 2016 года, транслировавшаяся на телеканале «Сентябрь», была признана экстремистской, и суд отозвал лицензию «Сентября».
А что про братьев Жээнбековых?
Представители «Сентября» после оглашения приговора говорили, что оно связано с критикой в адрес бывшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и его брата, бывшего спикера парламента, Асылбека Жээнбекова.
Однако в судебном решении нет ни слова об этих чиновниках, один из которых — Сооронбай Жээнбеков — сейчас выдвигается на президентских выборах от провластной партии социал-демократов.