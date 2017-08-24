За что закрыли «Сентябрь»? Разбор судебного решения

Во время разговора с журналистами в передаче «Негизги тема» Капаров говорил о праздновании 90-летия средней школы «Маткасым» в Араванском районе Ошской области в 2014 году.

Он отметил, что во время праздничной церемонии был поднят флаг Узбекистана, а также играл государственный гимн соседней страны, а присутствующие на церемонии люди приложили руки к сердцу.

Капаров в эфире заявил, что подобное поведение «недопустимо в Кыргызстане», приведя в пример события в 1990 году на юге Кыргызстана. Бывший начальник УВД также осудил приговор бывшему лидеру узбекской общины на юге Кыргызстана Кадыржану Батырову, которого признали виновным в организации июньских беспорядков в 2010 году.