Интервью Сапара Исакова о компрометирующем видео. Главное

Комментарии Исакова:

Об авторе

Исаков считает, что автор видео связан с одним из кандидатов в президенты, «который думает, что деньги решают всё». Сам Исаков претендует на пост премьер-министра и видит в публикации ролика попытки противостоять «приходу молодых кадров в политику».

«Я с большим удовольствием хочу подать в суд, но мне нужно найти реальный источник, кто это сделал. Я очень хочу подать в суд, но нужно найти ответчика», — говорит он.