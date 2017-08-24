Интервью Сапара Исакова о компрометирующем видео. Главное

Глава администрации президента Сапар Исаков дал большое интервью газете «Новые лица» о компрометирующем видео, которое появилось накануне в социальных сетях. Редакция Kloop.kg пересказывает главные заявления Исакова.
Само видео:
Комментарии Исакова:
Об авторе
Исаков считает, что автор видео связан с одним из кандидатов в президенты, «который думает, что деньги решают всё». Сам Исаков претендует на пост премьер-министра и видит в публикации ролика попытки противостоять «приходу молодых кадров в политику».
«Я с большим удовольствием хочу подать в суд, но мне нужно найти реальный источник, кто это сделал. Я очень хочу подать в суд, но нужно найти ответчика», — говорит он.
О «провальной» внешней политике
Глава президентской администрации, в прошлом отвечавший за внешнюю политику, считает, что Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы. «Мы не будем вредить внешнеполитическим партнерам, но при этом мы будем защищать каждый дюйм наших внешнеполитических интересов», — говорит Исаков.
По словам чиновника, он горд принятыми решениями во внешней политике и считает, что несет большую ответственность за её состояние. «То, что мы делаем во внешней политике сегодня, не дает сиюминутной реакции, результаты приходят в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективах», — говорит он.
О «129 млн долларах, переведенных Агаларову»
В видео автор обвинил Исакова в том, что тот перевел 129 млн долларов (из 200 млн, выделенных Россией на адаптацию Кыргызстана в ЕАЭС) азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову. Исаков назвал эту информацию «бредом» и добавил, что Россия сама выбирает подрядчиков, а Кыргызстан только следит за качеством исполнения. Кыргызский чиновник сказал, что не знает Агаларова, и не понимает, откуда взялась цифра 129 млн долларов.
О соглашении с «РусГидро»
Исаков считает, что Кыргызстан правильно сделал, что разорвал соглашение с «РусГидро» по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. «[…] было видно, что «Русгидро» не собиралось ничего строить, у них не было денежных средств. Они какие-то деньги вложили, но потом остановились», — говорит чиновник.
О «напряженных» отношениях с Россией
Исаков считает, что отношения с Россией не «напряженные», как говорит автор видео, а, наоборот, «самые тёплые». По его словам, Кыргызстан и Россия «понимают друг друга с полуслова» и «на 100 процентов доверяют». «Наш приоритет во внешней политике — выстраивание стратегических, союзнических, добрососедских отношений с Российской Федерацией», — говорит он.
О Liglass Trading
Исаков сказал, что компанию Liglass Trading, которая выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, «неоднократно» рекомендовал президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву его чешский коллега Милош Земан.
Чешские и кыргызские СМИ обвиняли компанию в несостоятельности и отсутствии квалификации для выполнения такого большого проекта как строительство ГЭС.
Глава президентской администрации не думает, что победа Liglass Trading в тендере могла быть «срежиссирована» — по его словам, в отборочной комиссии сидели представители власти, парламента и неправительственных организаций.
Исаков предлагает до 15 сентября не отказываться от сотрудничества с Liglass Trading — до этого срока компания должна перечислить деньги на покрытие задолженности перед «РусГидро».
Скандал с Liglass, считает Исаков — это попытка кыргызских политиков «навредить команде Атамбаева» и ему лично, что он не прошел в правительство в качестве премьер-министра.
О «недвижимости» в Чехии
Исаков говорит, что в Чехии не был (но мечтает побывать), а недвижимости у него нет нигде, кроме Кыргызстана, потому что «денег нет», и «склад ума не такой».
О сотрудничестве с США во время правления Бакиева
Исаков говорит, что никогда не встречался с Татианой Гфеллер, которая во времена президента Курманбека Бакиева была послом США в Кыргызстане, для обсуждения американской авиабазы «Манас». В видео утверждается, что Исаков содействовал тому, чтобы база «Манас» осталась в Кыргызстане.
«Это полная чушь. Я встречался с заместителем посла США. Он приходил для проведения переговоров по тем или иным вопросам. И я этого не скрываю», — говорит Исаков.
По его словам, в 2009 году он действительно считал, что уход авиабазы «Манас» из Кыргызстана без компенсации не соответствовал интересам страны.
О «политическом убежище» в США
Исаков говорит, что в день апрельской революции 2010 года действительно был в США вместе с остальными сотрудниками Секретариата и ЦАРИИ, возглавляемого Максимом Бакиевым. По его словам, он никогда не просил политическое убежище — это «чушь».
Чиновник говорит, что в то время был «обычным клерком, который отрабатывал свою задачу». «Нам не давали поручений, которые бы выходили за рамки наших национальных интересов, потому что я бы не стал выполнять задания против интересов своей страны или делал какие-то коррупционные схемы», — говорит он.
О богатстве
В видео утверждается, что издание «Тазабек» включило Исакова в топ-100 богатейших людей Кыргызстана. Однако, по словам чиновника, это не так — его в этом списке нет, но он есть в другом рейтинге, который составлен по опросам экспертов, а не путём подсчета средств. В качестве своего богатства Исаков назвал «трехкомнатную квартиру в центре города, машину и место в подземном гараже».
Об «освоении» китайского кредита в 1,5 млрд долларов
Исаков опроверг, что китайские власти должны были платить «сотни миллионов долларов» в качестве взяток ему и бывшему министру транспорта Калыкбеку Султанову, как это утверждается в видео.
«[…] наши дороги строит государственная китайская компания, которая не будет рисковать и заходить в коррупционные схемы хотя бы потому, что власти КНР довольно успешно борются с коррупцией», — говорит он.
О «связи с Максимом Бакиевым»
До смены власти в апреле 2010 года Сапар Исаков работал в ЦАРИИ вместе с Максимом Бакиевым, сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева. Автор видео утверждает, что Исаков сохранил связь с Бакиевым-младшим, которого в Кыргызстане обвиняют в коррупции и мошенничестве.
Сам чиновник называет предположения о связях с Максимом Бакиевым «абсурдом в квадрате». «Как можно поддерживать связь с главным врагом кыргызского народа Максимом Бакиевым и, чтобы за 7 лет об этом никто не узнал? Сегодня технически можно отслеживать любое сообщение, любой телефонный звонок», — говорит Исаков.
По его словам, он не работал напрямую с Бакиевым, и было всего 2-3 момента, когда он участвовал в совещаниях, где был сын свергнутого президента.