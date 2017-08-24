Кандидаты в президенты от партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков сдали подписи от своих сторонников в Центризбирком. Келдибеков сдал более 53 тысяч подписей, Ташиев — 45 тысяч.

Келдибеков и Ташиев сдали подписи 24 августа. Обоих кандидатов выдвинула политическая партия «Ата Журт». По закону, рабочая группа Центризбиркома должна проверить подлинность подписей в течение 10 дней.

Если действительными признают более 30 тысяч подписей, то Келдибекова и Ташиева зарегистрируют в качестве кандидатов в президенты. До этого они успешно сдали тест на знание госязыка.

В прошлом Камчыбек Ташиев занимал пост депутата парламента и министра чрезвычайных ситуаций, Ахматбек Келдибеков был спикером парламента.

В начале августа Ташиев и Келдибеков объединились с другими южными политиками — лидером партии «Онугуу-Прогресс» Бакытом Торобаевым и лидером партии «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым — в одну партию.

Все четверо политиков решили поддержать единого кандидата на выборах, но кого именно, пока неизвестно. При этом, каждый из четверых тоже кандидат в президенты.

Бакыта Торобаева 23 августа ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты. Кроме него также зарегистрированы еще трое человек: бывшие премьер-министры Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

Президентские выборы пройдут 15 октября 2017 года.

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