Как может выглядеть новое правительство Сапара Исакова

Рыскельди Момбеков из СДПК сказал радио «Азаттык», что в новом кабинете министров «поменяются лишь отдельные члены правительства». Сам исполнительный орган, вероятнее всего, возглавит нынешний глава администрации президента Сапар Исаков.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов объяснил, почему они выбрали Исакова — по его словам, социал-демократы считают его «молодым и перспективным руководителем с командой из молодых креативных реформаторов».