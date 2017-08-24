Как может выглядеть новое правительство Сапара Исакова

Депутаты СДПК сообщили о примерном составе нового правительства. Жогорку Кенеш 25 августа проведет внеочередную сессию, где окончательно утвердит новый состав.
Рыскельди Момбеков из СДПК сказал радио «Азаттык», что в новом кабинете министров «поменяются лишь отдельные члены правительства». Сам исполнительный орган, вероятнее всего, возглавит нынешний глава администрации президента Сапар Исаков.
Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов объяснил, почему они выбрали Исакова — по его словам, социал-демократы считают его «молодым и перспективным руководителем с командой из молодых креативных реформаторов».
«Я думаю, что они будут оперативно решать стоящие перед правительством задачи. Жизнь не стоит на месте, и я верю, что новый состав правительства сможет своевременно реагировать и отражать современные вызовы и угрозы», — сказал Омуркулов.
Правительство Исакова может выглядеть таким образом:
Первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева может сменить глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Сам Абулгазиев, возможно, станет министром финансов.
Предполагается, что вместо Олега Панкратова вице-премьером станет Дуйшенбек Зилалиев — нынешний глава Госкомитета промышленности и энергетики.
Место Зилалиева займет Уланбек Рыскулов, зампредседателя Госкомитета промышленности.
Секретарь Совбеза Темир Джумакадыров займет должность вице-премьера по обороне и вопросам границ.
Должность министра экономики может занять Артем Новиков — заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.
Новым главой Госкомитета связи может стать Нурбек Абасканов — член правления компании «Национальная энергетическая холдинговая компания».
На должность вице-премьера по экономическим вопросам претендует Николай Чуйков — заведующий отделом экономики аппарата правительства.
На пост руководителя аппарата правительства предлагается глава Госкадровой службы Нурканбек Момуналиев.
По предварительным данным, руководство не изменится в следующих ведомствах:
Министерство здравоохранения
Министерство образования
Министерство труда
Министерство иностранных дел
Министерство транспорта и дорог
Смена правительства
Необходимость в формировании нового правительства возникла после того, как премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за участия в президентских выборах от СДПК.
Президент Алмазбек Атамбаев принял его отставку 22 августа и в тот же день попросил парламент собраться в сжатые сроки, чтобы одобрить новый состав кабинета министров.
СДПК предложила в качестве главы правительства кандидатуру руководителя администрации президента Сапара Исакова. Но окончательно о его одобрении станет известно 25 августа на внеочередной сессии парламента.
Фото: сайт правительства КР, «Спутник», «Кактус», «Азаттык»